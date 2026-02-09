《世紀血案》爭議延燒！民進黨：盼朝野都能努力落實轉型正義

記者盧素梅／台北報導

改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》爭議持續延燒，除了未獲家屬林義雄授權硬拍，劇本內容更被爆出將兇手影射為史明，引發外界質疑劇組試圖洗白歷史。民進黨今（9）日嚴正表達，歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。民進黨強調，期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

民進黨在臉書發文指出，近期電影《世紀血案》衍生的風波，使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。

廣告 廣告

民進黨感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達：歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

民進黨指出，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張。2016年重返執政以來，民進黨推動《促進轉型正義條例》、《不當黨產處理條例》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等法案三讀通過。獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作。這些努力將不會停歇。

民進黨並指出，我們期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

更多三立新聞網報導

王義川怒嗆《世紀血案》導演玩文字遊戲：不後續製作就公開燒掉

寇世勳、徐坤華先後發聲明 馮賢賢曝疑點：嗅到大野狼進場的氣味

林宅血案誰該道歉？謝志偉曝關鍵時間點：兇手是「當時的政府」

林宅血案被重提 黃暐瀚貼監院報告6結論：得讓更多人知道

