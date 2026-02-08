《世紀血案》爭議延燒 沈伯洋：歷史竄改有「這2種」這部電影是哪個？

即時中心／温芸萱報導

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日爆出未經林義雄及家屬同意即翻拍，引發各界撻伐。更有疑似劇本內容流出，竟將血案幕後黑手指向台獨運動先驅史明，被質疑嚴重竄改歷史。對此，民進黨立委沈伯洋指出，歷史操弄分為「舊黨國模糊化責任」與「共產黨移轉加害者」兩種模式。沈伯洋警告，若該片屬於後者操作，台灣恐怕正從對抗舊黨國，走向面對更具侵略性的共產黨國。

民進黨立委沈伯洋昨日在臉書發文指出，他過去長期研究「歷史竄改」的手法，認為大致可分為兩種模式。第一種是「舊黨國模式（內縮）」，過去新黨或國民黨常見的作法，會刻意將事件模糊化，形容為「時代的悲劇」，甚至暗示受害者本身也有問題，或強調「大家都是受害者」，藉此洗清加害結構的罪惡感，最終目的就是讓社會遺忘、不再追究真相。

第二種則是「共產黨模式（外推）」，沈伯洋指出，這類做法更具攻擊性，擅長將加害責任移轉，將悲劇導向「美國幹的」、「日本幹的」，或是「獨派幹的」。共產黨不是要人遺忘歷史，而是要人牢牢記住錯誤的歷史。

沈伯洋也舉例，去年中共開始將台灣光復節包裝成「中國的節日」，就是一個相當典型、且目標明確的歷史篡改案例。他坦言，目前這部尚未上映的電影究竟屬於哪一種劇本仍不得而知，但若是後者，台灣恐怕已從面對舊黨國，走向必須正面對抗共產黨國的階段。

最後，沈伯洋直言，舊黨國的既得利益者已經相當墮落，「但看來，可能還可以更墮落」。





