「世紀血案」爭議延燒 演員、工作人員發聲阻上映

（中央社記者王心妤台北10日電）電影「世紀血案」爭議延燒，演員夏騰宏、黃河、簡嫚書今天發出聲明，指製作單位蓄意隱瞞未獲林義雄及家屬授權，讓演員不知情參與，已委任律師要求停止使用肖像聲音等並阻止上映。

「世紀血案」以林宅血案為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。

演員夏騰宏、黃河、簡嫚書今天在社群平台發布聲明，強調電影製作單位蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」事實，逕自拍攝林宅血案題材電影，使演員跟工作人員在不知情下參與，引發社會跟家屬二度傷害，對此表達最深痛的道歉。

廣告 廣告

聲明指出，演員跟工作人員簽約前曾反覆確認電影是否已取得當事人授權，製作單位不僅於契約中明文保證已取得拍攝的合法授權，且故意不告知劇本重要爭議之處，若演員知道未獲授權，絕無可能接受工作，如今，製作單位的行為已對當事人及其家屬造成莫大傷害。

聲明表示，目前要做的就是阻止電影任何製作、上映或任何形式的露出，並已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用演員肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。（編輯：龍柏安）1150210