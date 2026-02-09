「世紀血案」爭議延燒 蔣萬安表態：林宅血案是台灣全體社會的痛

台北市 / 武廷融 綜合報導

電影《世紀血案》改編自1980年震驚全台的「林宅血案」，但卻被爆出拍攝前未獲得林義雄及家屬同意，而演員李千娜更脫口稱「重新翻整這件事情，好像不是那麼嚴重、沒那麼恐怖」，引爆爭議，也有不少人揚言拒看抵制。對此，台北市長蔣萬安今(9)日表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，應該尊重家屬的感受，不該撕裂傷口製造二次傷害。

「林宅血案」發生於1980年2月28日，林義雄因參與「美麗島事件」遭逮捕羈押，軍事法庭開庭的當天，兇手闖入林義雄住處，砍殺其60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破。

而電影《世紀血案》未與相關人員聯繫未取得同意也未查證史實，卻用如此重大的悲劇作為拍片題材，遭各界撻伐。隨著爭議延燒，該片導演徐琨華以及主演李千娜、寇世勳、夏騰宏、楊小黎、簡嫚書、黃河等人也紛紛發聲道歉。

而蔣萬安今日出席南港區115年度市長與里長有約活動，他受訪時表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，「不該撕裂傷口，製造二次傷害。」

