政治中心／綜合報導

費思兔文化娛樂製作的"世紀血案"，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基CEO，退休後返台拍電影，卻爆出極大爭議，他與導演徐琨華神隱至今，只透過聲明回應，初衷是希望反映台灣處於轉型期歷史，讓大眾更認識自己家園，網友不買單發起抵制，前總統陳水扁也要大家別去看，看看他們多會拍。

"世紀血案"近來捲入爭議，仔細看背版上出品人名字，正是前中國肯德基CEO蘇敬軾。

廣告 廣告





「世紀血案」爭議延燒！ 蘇敬軾與導演聲明：反映台歷史

費思兔文化娛樂製作的"世紀血案"，爭議越演越烈。（圖／網路）





百勝餐飲集團中國事業部主席蘇敬軾（2013）：「為他們負責為中國消費者負責，這是我們肯德基的責任。」

蘇敬軾在台灣出生、畢業於台大化工系，後赴美取得賓州州立大學化工碩士，以及賓州大學賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA。在1989年加入百勝餐飲前身，負責速食店中國業務，2015退休後返台拍電影，爆出爭議後神隱至今，同樣沒出現的還有導演徐琨華。





「世紀血案」爭議延燒！ 蘇敬軾與導演聲明：反映台歷史

"世紀血案"導演徐琨華，爭議爆發後仍未現身。（圖／網路）





"世紀血案"導演徐琨華（2024）：「我是徐琨華我是在台灣出生，然後我的電影的片名叫做Admission。」

徐琨華父親徐小明，執導過"少年吔安啦"，祖父徐梅鄰是林宅血案發生當時的警總發言人，兩人至今都沒現身，只有透過費思兔公司聲明回應，關於本片產生的困擾致歉，唯一初衷是希望作為台灣電影工作者，能創作出反應當年台灣處於轉型期的歷史，讓大眾更認識自己的家園．網友可不買單，痛批聲明沒有要跟林義雄與及家人道歉，有夠噁心，真不愧是中國背景製片公司，看你台灣人苦難沒有，只心疼演員不在乎當事人，道歉就是假的，拍要來洗記憶的，製作人郭木盛接受媒體訪問還說，打算拍完才帶成品去拜訪林義雄．在在凸顯，製片公司打從一開始，就沒認真看待。

前立委姚文智認為，若要亡羊補牢，演員們可以解除合約，並要求撤除所有影像，公布全本劇本，讓大家知道什麼叫沒有意識形態，網路不只發起拒看，還要抵制發行片商往後所有電影，以及拒絕到上映戲院消費，前總統陳水扁也持同樣看法。

前總統陳水扁：「要拍人家的故事，要經過對方同意，這是天經地義的事情，你不可以先斬後奏，這是一個倫理也是職業道德，你不能說拍一拍才來道歉，說片酬要全部捐出來已經來不及，我們不要去看就好了，看你多會拍。」

世紀血案風波越演越烈，看不到降溫跡象。

原文出處：「世紀血案」爭議延燒！ 蘇敬軾與導演聲明：反映台歷史

更多民視新聞報導

《世紀血案》栽贓史明是命案主導者！董事長黃敏紅怒嗆：強姦民意

卓榮泰視察宜蘭羅東鐵路高架化計畫 強調年前做最終決定

日本眾院大選今晚7點起開票 「4關鍵魔術數字」影響政局走向

