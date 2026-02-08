政治中心／綜合報導

費思兔文化娛樂製作的"世紀血案"，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基CEO，退休後返台拍電影，2019年上映以319槍擊案為背景的"幻術"，影射前總統李登輝是幕後指使者，當時票房只有236萬，沒想到這回還有資金再拍"世紀血案"，但影片竟指涉史明為兇手，背後資金和拍片動機，都遭到質疑。

百勝餐飲集團中國事業部主席蘇敬軾（2013）：「為他們負責為中國消費者負責，這是我們肯德基的責任。」

廣告 廣告





「世紀血案」爭議延燒 蘇敬軾被爆曾任中國速食店CEO

"世紀血案"爆極大爭議，出品人蘇敬軾曾任中國肯德基CEO。（圖／網路）





鏡頭前對食安把關侃侃而談，他是前中國肯德基CEO蘇敬軾，1989年加入百勝餐飲前身，負責速食店中國業務，2015退休後返台拍攝電影，第一部戲就極具爭議。

電影"幻術"片段：「劍道就是一出手就無法收回了。」





「世紀血案」爭議延燒 蘇敬軾被爆曾任中國速食店CEO

"世紀血案"爆極大爭議，出品人蘇敬軾曾任中國肯德基CEO。（圖／網路）





2019年上映的幻術，蘇敬軾擔任出品人與編劇，內容與319槍擊案有關，卻影射前總統李登輝是幕後指使者，當時票房只有236萬台幣，沒想到又續拍"世紀血案"爭議，製作公司費思兔，事發後只透過書面發聲，遲遲沒出來面對，綠營議員不以為然。

台北市議員（民）簡舒培：「這到底是不是有計畫的在醜化，當時讓台灣民主化的這一些前輩，之前陳菊現在林義雄，拍幻術的就是這一間公司，它沒有跟中央或者是地方政府，申請任何補助，你的錢哪裡來。」

除了中資背景備受爭議，世紀血案還影射台獨運動先驅史明是兇手，監察院2023年報告提到，案發後情治單位組"307指導會報"，宣稱血案是陰謀分子內部報復與國際幕後操縱，但國安局1980年上呈給蔣經國的極機密「日報」中，明確研析美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案，狠狠打臉史明涉案說法。

史明文物館館長藍士博：「當年就有情治單位透過威脅跟利誘，想要羅織史明先生與林宅血案的關聯，那我們好奇的是說，劇組在事隔這麼多年以後，為什麼選擇重複跟強調，當時情治單位的口吻。」

世紀血案爭議延燒，演員相繼道歉，後續工作也出現影響，其中李千娜參與的"WEARE我們的除夕夜"，文總宣布節目會適當調整，已跨足影視圈的前立委姚文智認為，若要亡羊補牢，演員們可以解除合約，並要求撤除所有影像，公布全本劇本，讓大家知道什麼叫沒有意識形態，外界質疑聲浪不斷，柯文哲卻這樣說。

前民眾黨主席柯文哲：「18年後你還跟大家講說，沒有真相沒有什麼，我實在是不想聽了，不是說要遺忘歷史，但是應該盡快做個總結。」

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「這些當事人都還在的現在，我們要讓真實的狀況，可以被呈現。」

世紀血案風波越演越烈，製作公司和導演還躲在幕後，不敢出來面對。

原文出處：「世紀血案」爭議延燒 蘇敬軾被爆曾任中國速食店CEO

更多民視新聞報導

《世紀血案》栽贓史明是命案主導者！董事長黃敏紅怒嗆：強姦民意

卓榮泰視察宜蘭羅東鐵路高架化計畫 強調年前做最終決定

日本眾院大選今晚7點起開票 「4關鍵魔術數字」影響政局走向

