《世紀血案》爭議延燒！賈永婕痛批太粗爆 呼籲當權者：請給大眾一個交代

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

電影《世紀血案》近期因未得到授權就將林宅血案改編的風波持續延燒，目前製作單位與部分演員已經陸續發聲道歉。對此，台北101董事長賈永婕也針對此事發文表示，沒有想到自己成長的背景裡竟然藏著這麼黑暗殘酷的歷史，因此她直接喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」

《世紀血案》爭議延燒。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

賈永婕文章開頭就直言：「我想知道真相。林宅血案的真相。怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！」認為這一切太粗暴、殘忍、可怕到人神共憤的地步，更質問：「誰能夠告訴我們真相！」她坦言，自己是直到現在才知道，原來這起案件發生在與自己同齡的年代，「我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。」所以她希望當權者可以給大眾交代。

廣告 廣告

賈永婕盼當權者給大眾交代。（圖／翻攝賈永婕 Threads）

貼文曝光，立即引發網友熱議，而今（8）日賈永婕再度發文提到，自己是看到臉書的一篇文章才知道所有細節，且在此之前她都以為林宅血案是當年228白色恐怖時期，「大家覺得不可思議我怎麼可能現在才知道林宅案，不是現在才知道，而是才知道細節還有一切都發生在自己成長的年代，那個我以為法治安定的社會。」隨後她又於社群解釋，自己文中所提到的「當權者」是指「當年的當權者」最後直接呼籲對方不要在掩蓋真相，「勇於面對！現在的￼當權者請讓真相離我們越來越近。」





更多FTNN新聞網報導

李千娜《世紀血案》失言挨轟！除夕節目遭抵制 文化總會回應：將適當調整

《世紀血案》未獲授權引撻伐！女星自曝曾收試鏡邀約 看完劇本秒拒演：拍了會有太多問題

快訊／《世紀血案》爭議持續擴大波及演員！劇組發聲明道歉 認了「工作疏失、溝通不周」

