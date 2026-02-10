《世紀血案》爭議延燒！《賽德克巴萊》被點名有獲授權嗎？ 表演指導親曝魏德聖「誠意舉動」怒嗆：想造謠等我死

《世紀血案》爭議持續延燒，《賽德克·巴萊》被網友點名。李鍾泉攝、翻攝賽德克巴萊 Seediq Bale臉書

國片《世紀血案》因改編自台灣重大政治創傷「林宅血案」，卻在未取得當事人林義雄及其家屬授權的情況下強行拍攝，甚至在殺青記者會上表現輕率，引爆全台怒火。近日有網友在 Threads 發文試圖為該片護航，質疑 2011 年的經典國片《賽德克·巴萊》當初也沒有經過莫那·魯道「本人」同意，此番言論隨即遭到《賽》片表演指導徐灝翔（帳號 uncle_ming）親自現身留言打臉。

《賽德克·巴萊》海報。翻攝賽德克巴萊 Seediq Bale臉書

魏德聖多次拜訪部落並邀請遺族參演

針對網友質疑《賽德克·巴萊》翻拍歷史事件是否經過同意，曾參與該片籌備期的男星兼表演指導徐灝翔，在該貼文下火大反擊。徐灝翔強調，魏德聖導演當年的製作過程極其嚴謹且充滿尊重，不僅多次深入南投清流部落拜訪長老進行溝通，甚至邀請多位賽德克族遺族親自參與電影演出，將歷史與當事人的感受緊密結合。

魏德聖導演（左）。翻攝賽德克巴萊 Seediq Bale臉書

電影上映前帶回清流部落「祕密首映」

徐灝翔進一步揭露當年魏德聖的誠意舉動，指出電影上映前，魏導還特別帶著作品回到清流部落進行「祕密首映」，優先讓族人審閱內容，展現對歷史事實和族人的最高敬意。徐灝翔回憶，當年在部落溝通時，遺族們談起祖先被迫遷村的血淚史，至今仍是「邊講邊哭」，過程極其肅穆。

表演指導怒斥造謠：等我死再說

面對網友將《賽德克·巴萊》與未經授權的《世紀血案》混為一談，徐灝翔憤怒表示：「我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死！」。目前《世紀血案》劇組雖已發表道歉聲明，認了因擔心遭拒而採取「拍完再談」的策略，但輿論抵制聲浪仍未平息，主演李千娜、楊小黎、黃河等人也已陸續宣布退出後續宣傳或捐出片酬以示負責。

《賽德克·巴萊》表演指導親自回應網友質疑。翻攝Threads @uncle_ming



