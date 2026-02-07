《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」

陶晶瑩提「林宅血案」倖存者林奐均。李鍾泉攝、翻攝游小光YouTube

隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。

《世紀血案》爭議持續延燒。李鍾泉攝

陶晶瑩哽咽揭開林奐均的血淚傷痕

在第 15 屆金曲獎頒獎典禮現場，林奐均以《你是我最愛》入圍最佳專輯製作人獎。主持人陶晶瑩在頒發完最佳作詞人獎後，特別向觀眾補充林奐均的背景。她感性提到，1980 年 2 月 28 日發生的「林宅滅門血案」，當時年僅 9 歲的林奐均在自家遭到歹徒狠刺六刀、肺部受重創，是那場慘劇中唯一的倖存者。

廣告 廣告

陶晶瑩在談話過程中情緒激昂，甚至數度哽咽表示，當年的林奐均心中充滿了恨意與不解，不曉得生命為何要這樣對待她。這段談話讓典禮現場氣氛轉為肅穆，也讓大眾重新審視林奐均背負的沉重歷史。

從滅門倖存者到鋼琴家與作家的重生

林奐均為前民進黨主席林義雄的長女，在血案發生後，她的祖母林游阿妹及雙胞胎妹妹林亮均、林亭均皆不幸喪生。這場慘案至今真相未明，成為林奐均童年最深沉的陰影。隨後她移居美國，在 18 歲時透過宗教信仰找到力量，逐漸撫平內心的巨大創傷，並從恨意中走向重生。

現居美國的林奐均不僅是一位鋼琴家，也是一名作家，長期關注居家教育與親子關係，並與丈夫共同撫養四位女兒。陶晶瑩在金曲獎現場指著螢幕上林奐均甜美的笑容表示，原本那個被歹徒殘忍傷害的孩子，現在正用最溫柔的歌聲與音樂療癒世界。她將林奐均與已故歌手宋岳廷連結，讚許兩位創作者不論面對病魔或歷史創傷，都展現了極大的熱情繼續活下去，「不論是用音樂，或是用生命」去回應命運的考驗。

電影爭議反思對倖存者的基本尊重

這段陶晶瑩哽咽致敬的珍貴影像重現，對照了近期電影《世紀血案》引發的爭議。該劇組因未經林奐均及其家屬授權，且將慘案定位為懸疑偵探劇，遭到社會各界批評缺乏基本的同理心。包含前總統陳水扁及多位歷史學者皆發聲，認為在真相未明且未獲家屬同意的前提下，這種商業創作是對受難者家屬的二次傷害。

目前該片主演李千娜、楊小黎、簡嫚書及夏騰宏等人已陸續公開致歉。李千娜表示，拍攝時劇組曾保證已取得合法授權，事後才發現被欺騙，她除了向林家道歉，也宣布將全數片酬捐贈給慈林基金會。這段歷史影像的重現，再次提醒影視創作者在處理真實歷史傷痕時，應有的敬畏與對家屬的基本尊重。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／夏騰宏演林義雄爆授權爭議 致歉家屬宣布：不再參與活動

未獲授權挨轟消費痛苦！《世紀血案》發聲明 認「未聯絡林義雄」不認消費「繼續後製」

李千娜為《世紀血案》道歉！認了「沒看全劇本」 宣布捐出片酬給基金會

愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友