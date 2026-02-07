《世紀血案》爭議持續! 又有藝人道歉 簡嫚書發聲：未來不再參與後續宣傳

台片《世紀血案》自殺青後便爭議不斷，演員簡嫚書（右二）今日公開發文道歉。 圖：翻攝自Ｘ／@Dennis_chen0705

[Newtalk新聞] 台片《世紀血案》改編自1980年震驚社會的「林家血案」，電影日前殺青後卻爆出未經當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發輿論譁然。繼李千娜、楊小黎發聲致歉後，簡嫚書也公開為此事道歉，並表達對事件的震驚與不安。

簡嫚書表示，自己在片中飾演的是一名虛構的追查真相記者角色，當初接演時，基於作品取材自真人真事，她在合約中已獲製作方保證「拍攝已取得合法授權」，因此才放心接案。她坦言，起初單純以為這是一部在當事人同意前提下，試圖為案件發聲、追求正義的作品。

廣告 廣告

然而，簡嫚書指出，直到 2 月 1 日的殺青記者會上，才首次得知《世紀血案》疑似未聯繫當事人、甚至未取得授權即進行拍攝，當天也發現導演、編劇及製作方代表皆未出席記者會，相關資訊來得突然，令她當下感到錯愕與困惑，卻只能先完成既定行程。

事件延燒後，簡嫚書並未第一時間發聲，原因是她與經紀團隊及律師重新檢視合約內容，並確認製作方確實未取得事件當事人授權。她在聲明中直言，身為演員在不知情的情況下接下此案，感到「憤怒與不安」，更痛心發現自己無意間成為造成傷害的一份子，對受難者與社會深感歉疚。

簡嫚書最後強調，製作方違約在先，她將不再參與《世紀血案》任何後續宣傳與相關活動，並呼籲影視工作者，尤其是演員，在參與改編真人真事的作品時，不能只專注於角色與演出，更應審慎理解背後涉及的歷史、倫理與法律層面。她也再次向林家受難者家屬及社會大眾致上最深的歉意。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統

伊朗拒絕核讓步! 美國加碼制裁升高緊張 以空軍司令擬定轟伊行動方案