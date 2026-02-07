《世紀血案》爭議擴大！夏騰宏發文認「不該只聽劇組」 退出宣傳並致歉

夏騰宏（右一）在《世紀血案》中飾演台灣民主前輩林義雄，因劇組未獲授權事件引發爭議。（圖／本刊攝影組）

電影《世紀血案》改編自1980年發生的「林宅血案」，因未事先取得當事人林義雄及其家屬授權即啟動製作，爭議不斷延燒。隨著各界對道德與程序正義的批評聲浪升高，參與演出的簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河等人陸續公開道歉。7日，飾演林義雄的演員夏騰宏也發表長文，說明接演來龍去脈，並正式宣布不再參與電影任何宣傳活動，以示立場與反省。

夏騰宏在聲明中指出，當初之所以接下這個角色，是因合約中明確載明製片方「保證已取得合法授權」。他坦言，能夠飾演台灣民主前輩林義雄，是其演藝生涯中最具重量與壓力的挑戰之一，因此在準備過程中投注大量心力，翻閱其38歲時期的照片與有限影像資料，試圖揣摩其神韻與肢體狀態。然而，他也自責表示，雖然努力做足準備，卻忽略了最關鍵的一步──親自與當事人或家屬確認授權與意願。

廣告 廣告

他坦言：「我不該被動地等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。」這份內疚與不安，從接演之初便深埋心中，如今隨著爭議爆發，更令他深刻檢討。

針對記者會上曾提及「林義雄影片較少」一事引發部分輿論批評，夏騰宏也進一步說明，當時所指的是林義雄38歲左右的影像記錄本就極為稀少，並非未做功課。他強調，從未輕忽角色準備過程，亦絕無冒犯或不敬之意。

在長文中，夏騰宏清楚表達三項立場：其一，他演出的初衷是希望藉戲劇形式讓更多人理解歷史的重量與人物的精神價值；其二，對於外界對表演本身及拍攝程序的批評，他全數接受並虛心檢討；其三，對於製作單位在未獲授權情況下仍執意拍攝的行為，他表明不認同、不支持，並正式宣布：「未來將不再參與《世紀血案》的任何活動。」

《世紀血案》聚焦1980年2月28日發生於台北宜春街的林宅命案。案發時林義雄因美麗島事件遭羈押，其家中遭不明人士闖入，造成雙胞胎女兒與母親身亡，長女重傷倖存。此案至今未破，成為白色恐怖時期最具政治象徵與歷史傷痕之一。

該片由寇世勳、夏騰宏、簡嫚書、李千娜、黃河、楊小黎等人共同演出。在外界得知電影未經當事人或家屬授權後，多位演員先後致歉。夏騰宏的聲明內容完整、態度明確，也成為第一位正式宣告「退出宣傳」的主演之一。此舉不僅使劇組遭遇更大壓力，也讓《世紀血案》後續上映計畫面臨重大挑戰。

夏騰宏在聲明最後再次致歉：「我明白，這不僅是一個角色的詮釋，更涉及一段尚未平復的真實創傷與尊嚴。我責無旁貸。」他強調，在未獲得基本尊重與同意的情況下，任何再多的專業投入與演技準備都可能淪為傷害歷史與當事人的工具，這是一堂痛苦卻必要的教訓。

夏騰宏7日於社群平台發表650字長文，坦承接演時未親自確認授權，向林義雄先生及家屬致歉。（圖／翻攝自臉書，夏騰宏）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

佛州冷到「下鬣蜥雨」！23歲男撿屍做成塔可料理 網討論炸鍋

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友

李千娜認輕率發言致歉！ 《世紀血案》片酬全捐慈林基金會