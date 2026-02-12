《世紀血案》爭議擴大！演員聯合提告 要求全面阻止上映
（娛樂中心／綜合報導）電影《世紀血案》爭議持續延燒。該片以台灣重大歷史懸案「林宅血案」為題材，卻未取得當事人 林義雄 及其家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然。繼多名演員陸續公開致歉後，包含 夏騰宏、楊小黎、李千娜、黃河、簡嫚書、寇世勳 等全體演員與工作人員，於10日共同發布「聯合嚴正聲明」，宣布已個別委任律師，將對製作方採取法律行動，並要求全面阻止電影上映。
聲明指出，演員與工作人員在簽約前，曾多次確認劇組是否已取得林義雄先生及其家屬授權，製作方並於合約中明文保證「已取得拍攝本片的合法授權」，卻實際上未告知關鍵爭議事實。演員群強調，若在簽約時知悉未獲當事人同意，絕不可能參與演出，對於製作方的隱瞞行為造成林義雄家屬「二度傷害」，深感痛心與歉意。
事實上，製片 郭木盛 先前已坦承，因「擔心遭到拒絕」，未曾正式拜訪林義雄及家屬說明拍攝計畫，相關說法曝光後，引發外界更大反彈。
ㄒ 圖／《世紀血案》全體演員聯合發表聲明。（翻攝 夏騰宏 臉書）在最新聲明中，演員與工作人員以罕見強硬立場表示，目前最重要的行動就是「阻止本片任何製作、上映及任何形式的露出」，即便意味著親手否定自身付出的心血，也不願讓爭議與傷害持續擴大。聲明同時指出，已正式要求製作方立刻停止使用演員之肖像、姓名、聲音、表演與相關著作，否則將依法追究責任。
目前，包括夏騰宏、黃河、簡嫚書、李千娜等人，皆已在個人社群平台公開張貼聯合聲明，事件後續發展及電影是否能繼續推進，仍有待司法與相關單位進一步釐清。
寇世勳：「世紀血案」製作單位隱瞞 禁用聲音肖像
（中央社記者王心妤台北11日電）電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，演員寇世勳今天聲明，製作單位蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」事實；除禁止使用他的聲音、肖像等，也將阻止上映。
寇世勳再發聲明！遭《世紀血案》製作方欺騙授權：拒絕任何露出
改編自1980年震撼全台的「林宅血案」的電影《世紀血案》，先是演員李千娜失言遭炎上，隨後爆出劇組未取得當事人林義雄及家屬同意便進行拍攝，引發輿論撻伐，演出該劇的演員陸續發聲道歉後，一度被質疑「神隱」的資深演員寇世勳，日前發聲致歉，他稍早於臉書再度曬出聲明，禁止製作方露出有關他的肖像、聲音等，否則將採取法律行動。
《世紀血案》未獲授權拍攝！演員全硬起來 怒喊話：採取法律行動
國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。今（10日）全本片演員及工作人員今發出聯合嚴正聲明，痛批製作方蓄意隱瞞未獲授權事實。記者林汝珊
賈永婕談林宅血案！邀參加「228追思禮拜」 姚文智大讚：俠女豪情
講述林宅血案的電影《世紀血案》因未取得林義雄等遺屬授權引發極大爭議，101董事長賈永婕則發生希望公開事件真相。如今轉戰電影業的前立委姚文智今（10）日公開邀請賈永婕二二八當天前往林宅血案發生地「義光教會」參加追思禮拜。姚文智大讚賈永婕大氣、直爽、果敢，明明可以不理會相關討論，但她卻勇敢發聲，「我感覺就是一種俠女豪情，令人感動」。
反擊！ 「世紀血案」演員群聯合聲明：阻止電影上映
台北市 / 綜合報導 電影「世紀血案」號稱，改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被爆未取得當事人及家屬同意就開拍，爭議延燒，引爆社會撻伐，第一時間參與戲劇的演員們，包括李千娜、黃河等人，相繼道歉之後；昨(10)日晚間選擇主動出擊，跟著工作人員一起，發出正式的聯合聲明，要求該片必須停止製作，如果強行上映，將會採取法律行動。 「世紀血案」演員李千娜(02.01)說：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重或是沒那麼恐怖。」改編電影「世紀血案」，殺青記者會上，演員李千娜鬧出失言風波，又扯出電影拍攝沒經過授權，案件延燒至今，更被發現這場記者會，導演製片出品人等，通通沒有出席，「世紀血案」製片郭木盛說：「那時候是想說，當初假如直接去跟他(林義雄)談這個事情的話，應該不是很方便啦，所以我在想說等拍完以後，找時間再好好跟他們，好好跟他們來談。」當時製片郭木盛，接受媒體訪問時，也坦承「先斬後奏」，如果先拜訪林義雄，可能就會被拒絕，乾脆「先拍再說」引起爭議，對此演員們也很憤怒，白底黑字嚴正聲明，演員強調並不知情，內文中提到，演員事前曾反覆詢問，電影「是否授權」，但製作團隊刻意隱瞞，還在合約中載明，「保證取得合法授權」，也不說劇本爭議處。如今造成傷害，演員們表示如果當初知情，絕對不會接受邀約，除了鄭重道歉，也要全力阻止電影，任何製作上映跟露出，若有任何違規將採法律行動，演員之一的黃河，也在社群發文，他的聲明提到，製作團隊明確表達，電影獲得合法授權，讓他誤陷於錯誤之中，認為已經構成「詐欺行為」，除了即刻解約也要求，不得使用黃河任何相關素材。台灣青年世代共好協會理事長張育萌說：「世紀血案這一部還沒有上映的電影，也好像是要把劇情直指最後的指使是因為史明，透過這樣的假想來拍攝一個，好像擬真的電影片，一個劇情片，就會有這種誤導國人或者竄改歷史的問題。」根據平面報導，郭木盛曾表示，「世紀血案」製作費用，高達5000萬元，光是還原美麗島事件場景，臨演費用就燒掉100多萬，如今電影恐怕「流產」，後續如何發展有待觀望。 原始連結
《世紀血案》這類作品出現的根本原因
意外發現真相的痛楚：電影《世紀血案》凝視下的加害者後代 2026年2月初，一部改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」、由黨國體制當權者（加害者）後代（導演徐琨華的祖父是當年警
網談《世紀血案》扯《賽德克巴萊》也沒授權 表演指導開嗆：想造謠等我死
即時中心／潘柏廷報導電影《世紀血案》改編自1980年2月28日林宅血案，但尚未放映前陷入未向受害者林義雄及其家屬同意授權，遭外界強力抨擊，更引起各界在網路討論；只是，有網友在Threads反問另一部2011年上映的電影《賽德克巴萊》也沒經過本人同意翻拍。對此，擔任表演指導、男星徐灝翔則在底下留言強調有多次拜訪，並開嗆「我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死！」。
被騙已獲授權！寇世勳追加個人聲明 籲製作方停止使用肖像與表演
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導電影《世紀血案》改編台灣1980年重大政治懸案「林宅血案」，因未經當事人授權，遭外界撻伐。全體演員與劇組昨（10）日...
《世紀血案》爭議持續 他喊話賈永婕：228出席義光教會追思儀式
即時中心／林耿郁報導講述林宅血案的電影《世紀血案》近期引爆社會各界強烈反彈；其中101董事長賈永婕近期在臉書自承，最近爭議延燒後「才知道過往歷史」；對此前民進黨立委、近期轉往拍攝電影的姚文智就在臉書建議，請賈永婕參加今年228在義光教會的追思禮拜活動。
林宅血案重回焦點！田秋堇還原現場慘況 賈永婕淚崩：悲憤又難過
（記者石耀宇／綜合報導）因電影《世紀血案》未取得 林義雄 及其家屬授權引爆爭議，讓這段塵封46年的重大懸案「林 […]
《世紀血案》1金流不單純！律師秒喊：有弊
[NOWnews今日新聞]改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》爆發爭議，劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代。律師林智群8日揭露，《世紀血案》的片商資本額僅3萬元，拍攝電...
