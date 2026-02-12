《世紀血案》爭議擴大！演員聯合提告 要求全面阻止上映

（娛樂中心／綜合報導）電影《世紀血案》爭議持續延燒。該片以台灣重大歷史懸案「林宅血案」為題材，卻未取得當事人 林義雄 及其家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然。繼多名演員陸續公開致歉後，包含 夏騰宏、楊小黎、李千娜、黃河、簡嫚書、寇世勳 等全體演員與工作人員，於10日共同發布「聯合嚴正聲明」，宣布已個別委任律師，將對製作方採取法律行動，並要求全面阻止電影上映。

圖／電影《世紀血案》未授權爭議持續延燒。（費思兔文化娛樂 提供）

聲明指出，演員與工作人員在簽約前，曾多次確認劇組是否已取得林義雄先生及其家屬授權，製作方並於合約中明文保證「已取得拍攝本片的合法授權」，卻實際上未告知關鍵爭議事實。演員群強調，若在簽約時知悉未獲當事人同意，絕不可能參與演出，對於製作方的隱瞞行為造成林義雄家屬「二度傷害」，深感痛心與歉意。

事實上，製片 郭木盛 先前已坦承，因「擔心遭到拒絕」，未曾正式拜訪林義雄及家屬說明拍攝計畫，相關說法曝光後，引發外界更大反彈。

ㄒ 圖／《世紀血案》全體演員聯合發表聲明。（翻攝 夏騰宏 臉書）在最新聲明中，演員與工作人員以罕見強硬立場表示，目前最重要的行動就是「阻止本片任何製作、上映及任何形式的露出」，即便意味著親手否定自身付出的心血，也不願讓爭議與傷害持續擴大。聲明同時指出，已正式要求製作方立刻停止使用演員之肖像、姓名、聲音、表演與相關著作，否則將依法追究責任。

目前，包括夏騰宏、黃河、簡嫚書、李千娜等人，皆已在個人社群平台公開張貼聯合聲明，事件後續發展及電影是否能繼續推進，仍有待司法與相關單位進一步釐清。

