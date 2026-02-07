《世紀血案》爭議擴大！金鐘視帝黃河飾演施明德 驚揭合約受騙內幕

黃河在社群平台發文，揭露發現劇組隱瞞阻擋他與施明德家屬碰面內幕。翻攝FB＠黃河

改編自林宅血案的電影《世紀血案》，因未獲當事人授權及失言風暴引發全民抵制。繼主演楊小黎發聲後，在劇中飾演施明德的金鐘視帝黃河，也透過社群平台發表長文正式道歉。他語氣沈重揭露，開拍前曾主動要求拜訪家屬卻被劇組擋下，直到殺青才發現被劇組蒙在鼓裡。

曾要求拜會家屬卻遭劇組攔阻

黃河在貼文中坦言，當初接演施明德一角是懷抱著使命感投入，且與經紀團隊在簽約前，明確要求製作方必須取得完整合法授權，並將此條文列入合約中。為了更貼近角色，他曾主動向劇組提出希望能拜訪家屬或施明德生前的夥伴艾琳達女士，沒想到當時得到的回應竟是「家屬不希望接受採訪與拜會」。

黃河表示，基於對劇組合約的信任，當時選擇尊重家屬不願被打擾的心情，沒想到這竟是隱瞞的開始。

殺青後才知真相即刻切割

黃河感性表示，這幾天內心一直很不平靜，看到紛擾感到非常沈重。他首度揭露驚人事實，在電影殺青後才意外得知劇組並未取得完整授權，即便第一時間詢問製作方也未獲回覆。

他痛心直言：「當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。」目前黃河團隊已宣布立即停止《世紀血案》的所有宣傳及活動出席，並正請教顧問後續的法務處理問題，以實際行動與片方切割。

向林義雄及施明德家屬致歉

「藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上。」黃河在文中多次向林義雄先生的家屬、施明德先生及其相關人士致上最深歉意，坦言自己忽略了在重大歷史題材中，應該更主動去確認尊重是否落實。

他強調自己的本意並非要造成創傷，卻讓傷害發生了，對此感到非常抱歉。這份聲明隨即引發各界討論，網友紛紛感嘆演員在劇組面前的被動，也讓這場針對《世紀血案》的抵制風暴，因兩位主演的相繼道歉而持續擴大。

黃河聲明如下：

致 關心這件事的每一位朋友致，關心此事件的媒體大眾、相關前輩及家屬：

我是黃河。

這幾天，我的內心一直很不平靜。看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沈重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。

身為一名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。

在接演前，我與經紀團隊確實很擔心會對當事人或家屬產生影響，因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，我們才開始投入拍攝。在前製準備角色時，我曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。

現在回過頭看，我必須誠實地面對：當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。 即使有合約的保證，我也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。

在電影殺青後，我們意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間立即詢問劇組，卻未獲得回覆後。我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。

我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。



