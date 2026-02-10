即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

電影《世紀血案》改編自1980年林宅血案，但該片上映前受到外界強烈抨擊，包含導演背徐琨華爺爺是當年警總發言人、並未獲得受害人林義雄及其家屬授權，甚至劇本竟影射台獨運動者史明是主謀；繼李千娜等演員致歉後，徐琨華也發聲明喊會暫停後製工作，但相關議題仍持續在網路上討論。對此，文化部長李遠今（10）日受訪強調，該片涉及竄改歷史，「實在滿藐視台灣社會的共識」。

針對電影《世紀血案》爭議一事，李遠今日下午參與活動後受訪表示，目前為止看到資訊涉及2個問題，第一是法律問題，從演員表達內容可以看到，當時簽約並沒有真實呈現有取得當事人的同意翻拍，因此這是一個欺騙行為；另電影一路拍攝，感覺很多地方都沒有讓人知道做什麼，不管未來是否要後製、上片就已經涉及嚴重法律問題。

第二則是竄改歷史，李遠說明，其實中國拍歷史劇，不管是國共戰爭都能詮釋他們的歷史，「但台灣不一樣，如果要跨海拍台灣那麼重要的歷史，實在有點荒謬，把台灣看成能侵門踏戶、拍想要竄改歷史的電影，實在滿藐視台灣社會的共識」。

因此李遠強調，從這件事情稍微傳出來後，大家都覺得不可思議，更引起很多反彈；即便也許有些人不知道歷史，可是大部分都知道歷史的嚴重性，劇組也沒想到開殺青記者會讓台灣社會反彈，就可以看到台灣社會並不是那麼容易相信一些事情，「台灣經過那麼長一段的歷史訓練，都知道這件事情不可能這樣拍」。





原文出處：快新聞／《世紀血案》爭議未停！李遠怒批竄改歷史：藐視台灣社會共識

