「世紀血案」爭議滾雪球！ 演員遭波及3／「林宅血案」近46年真相未明 林義雄尋墓地頻遭作梗

電影《世紀血案》沒有取得當事人同意就開拍，引發爭議。

1980年「林宅血案」，時任台灣省議員林義雄的母親跟7歲的雙胞胎女兒慘遭殺害，9歲大女兒送醫急救後倖存，當時不僅辦案方向被誤導，就連林義雄要為家人尋找適合的墓地，也被不明人士從中作梗，執政當局還將林義雄再度押回大牢，直到案發後4年多，受害者才下葬。如今電影《世紀血案》引發爭議，也接連引起綠營立委砲轟，要求製作單位公開承諾，電影不會上架。

位在大安森林公園附近巷弄內的義光教會其實是由民進黨前主席林義雄的故居改建而成，也是當年林宅血案的發生地，電影《世紀血案》沒有取得當事人同意就開拍，引發爭議，時任林義雄秘書的監察委員田秋堇不以為然。

廣告 廣告

民進黨立委沈伯洋痛批，有一群人自命高人一等，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏都付之闕如，綠營其他人同樣罵聲連連。民進黨立委陳培瑜：「對於相關歷史的事實，我們也非常地懷疑它所詮釋的角度是什麼，公開呼籲製作單位，還有出資方，還有導演，承諾以後電影將不會上架」。

林宅血案發生在1980年的228，時任台灣省議員的林義雄為美麗島事件入獄，母親游阿妹與7歲的雙胞胎女兒被歹徒闖入，殺害身亡，重傷的9歲大女兒送醫急救後倖存，第一個發現滅門血案的田秋堇一開始也不敢把消息完全告訴獲得保釋的林義雄，只能先把他騙到其他醫院。

民進黨前立委林濁水：「一開始大家都不敢把消息告訴他，有一個地下室，我就硬著頭皮跟康文雄講，我們下去看，結果下去的時候，看到林義雄的母親躺在階梯上，已經死了」。

案發前的1月份，林義雄還在家書內特別叮嚀大女兒，在家要聽媽媽和祖母的話，要愛護妹妹，沒想到不久後，就跟三名摯愛家人天人永隔，林義雄強打精神，要為家人尋找適合的墓地，卻被如影隨形的不明人士從中作梗，執政當局也再度把林義雄押回大牢，過了4年多，直到1985年元旦，受害者才得以下葬，而當年辦案方向遭到誤導，犯案凶手也沒找到，被質疑是當時國民黨政府介入。

時任監察委員蔡崇義：「還有一枚指紋，我是抱著一絲絲的希望」。林宅血案疑點重重，時隔將近46年依然無法真相大白。





更多《鏡新聞》報導

「世紀血案」爭議滾雪球！ 演員遭波及1／國片改編林宅血案！ 李千娜喊「沒那麼嚴重」遭炎上

「世紀血案」爭議滾雪球！ 演員遭波及2／起底「世紀血案」製片商！ 7年前「幻術」改編319槍擊案

《世紀血案》掀爭議 簡嫚書致歉：製作方違約，我不再參與後續