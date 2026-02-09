即時中心／顏一軒、許雯絜報導

與林宅血案史實有關的電影《世紀血案》，近日因女星李千娜的失言風波，加上未取得當事人及其家屬授權，引發爭議；包含演員寇世勳、導演徐琨華等人皆已發布聲明致歉。對此，台北市長蔣萬安今（9）日回應，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬感受，以嚴肅的態度來面對。





今早9時30分，蔣萬安在台北市政府發言人李政軒、研考會主委殷瑋等人的陪同下，前往南港區行政中心，出席「市長與里長有約」座談會，並於會前短暫接受媒體堵訪。

廣告 廣告

記者提問，市長怎麼看林宅血案翻拍電影之後引發爭議，101董事長賈永婕呼籲當權者應該給大眾交代？

對此，蔣萬安表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

另，關於「鄭習會」傳出3月將登場，蔣萬安則說，兩岸交流就一定要秉持對等、尊嚴、善意跟互惠的原則來進行。





原文出處：快新聞／《世紀血案》爭議滾雪球 蔣萬安：勿再撕裂傷口應嚴肅面對

更多民視新聞報導

「化」解朝野僵局？韓國瑜拋進言賴總統 蔣萬安表態認同

捷運縱火犯3小時內落網 蔣萬安：3次強化維安演練展現成果

王義川怒了！批《世紀血案》導演聲明 開嗆不後續製作就公開燒掉

