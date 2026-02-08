《世紀血案》爭議炸鍋！李遠：未向文化部申請任何補助

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議持續擴大，文化部長李遠今（8）日嚴厲批評該片「再一次的踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視我們的歷史，修改我們的歷史」，並強調該片並未向文化部申請輔導金、也沒有申請任何補助。

文化部長李遠。（圖／中天新聞）

《世紀血案》日前才舉辦殺青記者會，不料近日卻因劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭到撻伐。李遠指出，林宅血案在台灣的歷史上非常重要，是歷史上一個對台灣來講非常悲哀的悲劇，「不能夠隨便詮釋」。

電影《世紀血案》引發爭議。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

李遠從多個面向分析該片的問題。他表示，從法律面來講，《世紀血案》並未取得受害者家屬的同意、演員也被欺騙，法律面上非常有問題。就動機來講，這組人過去拍過的電影《幻術》，抹黑了李登輝與歷史。

李遠進一步表示，「轉型正義在台灣為什麼不太動就是，我覺得我們一直被阻止了解真相」。他認為此類爭議事件反映出台灣在面對歷史真相時所遭遇的困境。

