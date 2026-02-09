《世紀血案》爭議燒不停！業內人士揭「記者會2大疑點」：很詭異

電影《世紀血案》因未取得受害家屬同意，引發一連串爭議。圖／李鍾泉攝

電影《世紀血案》1日在茹曦酒店舉辦殺青記者會，演員李千娜、簡嫚書、楊小黎、寇世勳、夏騰宏現身受訪，沒想到演員的訪問竟引發一連串爭議，最終劇組、製作公司、導演、演員都發聲明道歉。據《自由娛樂》報導指出，一名業界人士指出，通常若是取自真人真事的影視作品，都會避開使用本名，然而《世紀血案》明顯不符常理；且記者會上導演、製片人未出席，他直言「很詭異」。

電影《世紀血案》演員失言！慘遭外界撻伐

近日電影《世紀血案》引發一連串爭議，演員在受訪時的內容，遭到外界質疑失言。楊小黎說，有福爾摩斯、辦案的快感，而李千娜則說，「好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，遭網友痛批是在吃人血饅頭。爭議爆發後，劇組更被揪出，在拍攝期間從未取得林宅血案家屬的同意，就自行開拍，遭到外界撻伐，從製作公司、導演以及所有演員都發布聲明道歉。

事實上，《世紀血案》的故事原型是「林宅血案」，1980年2月20日時任台灣省議會議員林義雄，因為美麗島事件遭到台灣警備總司令部軍法處以叛亂罪起訴。同月28日林義雄的家人，包含60歲的母親游阿妹及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在家中遭刺殺身亡，9歲長女林奐均則身受重傷，目前案件至今仍未偵破，是台灣歷史上的重大兇案之一；如今劇組打算改編此案，沒想到卻未取得家屬同意，引發台灣民眾反彈。

業內人士揭2疑點：很詭異

根據《自由娛樂》報導，業內人士提出2大疑點，在電影的殺青記者會上，製片人、導演均未出席，現場只有演員在，他坦言是入行多年從未看過的事，「這件事情很詭異，如果是正正當當的戲，就站出來」；此外，這些演員到殺青酒現場才知道會開記者會，突如其來被推上前受訪，明顯不符常理，但是記者早在1月27日就接到採訪邀請，溝通上可能有出現問題。

業內人士也說，如果是取自真人真事的影視作品，角色通常會避開本名，不像《世紀血案》中直接使用當事人的名字當作角色名，因為如果要使用對方名字，就必須要有同意書，這也是業界應該知道的事情。



愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友