《世紀血案》爭議燒！蘇巧慧憶蘇貞昌為「美麗島事件」辯護：歷史還沒翻頁

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提到父親蘇貞昌任美麗島事件辯護律師故事，忍不住哽咽。（圖／董孟航攝）

翻拍1980年代震驚社會的「林宅血案」電影《世紀血案》，被發現未取得受害家屬林義雄等人授權擅自開拍，後續演員還一連串失言遭各界炎上。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（8日）提及，父親、前行政院長蘇貞昌就是當年美麗島事件的辯護律師，這些歷史都還沒有很遠，甚至還沒翻頁，「希望有更多人知道這段歷史，揭露歷史不是為了要揭露創傷」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今赴新店建國、仁愛市場掃街，並接受媒體聯訪。對於《世紀血案》爭議延燒，蘇巧慧表示，父親蘇貞昌就是當年「美麗島事件」的辯護律師，當年那個場景事件，確實對很多人留下深刻的影響。她記得父親當年說，「當方素敏站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上丟，代表的其實就是對台灣民主的支持，為受刑人的抱屈」。

蘇巧慧指出，這些事件都還歷歷在目，歷史都還沒有很遠，甚至還沒翻頁，「希望有更多的人知道這段歷史，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓我們明白，其實台灣的民主是多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主」。

至於網路上瘋傳《世紀血案》劇本影射台獨運動先驅史明是林宅血案兇手，蘇巧慧認為，目前看到的資訊，都只有當是演員所發的社群文，其他資訊並不清楚，但是非常希望這個真實存在的事件，離現在並沒有很遠，受刑人、受刑人家屬、辯護律師、辯護律師的家屬，這些當事人都在，要讓真實的狀況被呈現，讓台灣人民更知道台灣民主是多麼不容易爭取而來。



