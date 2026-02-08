「世紀血案」爭議燒！ 賈永婕喊要林宅血案真相
國片《世紀血案》，未經家屬授權就開拍的風波持續擴大。參與客串演出的李千娜已發聲道歉，但針對她日前錄製的除夕節目，文化總會已發出聲明，表示節目將適當調整。而賈永婕也對相關事件有感而發，公開喊話想知道林宅血案的真相，要當權者給大眾一個交代。
藝人李千娜：「那如果重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖，那也重新給了一個答案。」
電影《世紀血案》演員發言遭炎上，李千娜日前錄製《WE ARE我們的除夕夜》節目，文化總會已發出聲明，表示節目將適當調整。
而風波之下，賈永婕也有感而發，發文寫著「我想知道真相」、「林宅血案的真相」，坦言自己對於當年事件的血腥程度，感到很震驚，怎麼可以這樣一手遮天、無法無天，這一切都太粗暴太殘忍太可怕了，真的人神共憤，希望當權者能給一個交代，貼文引起迴響，賈永婕8日一早也再度發文，呼籲當年的當權者，請不要再掩蓋真相，勇於面對。
而史明文物館館長藍士博更爆料，電影中透過角色閱讀史明口述史，影射史明組織成員可能涉案，但其實早在監察院，2023年公布的調查結案報告中，就已經打臉這類說法，所謂黨外或台獨人士涉案，是當年情治單位為了誤導社會轉移焦點編造的劇本。
而世紀血案也爆出未經授權就改編林宅血案，曾任林義雄秘書的監委田秋堇證實，劇組並沒有連繫林義雄，也沒有取得同意，劇組及部分演員紛紛道歉，製片也指出，當時覺得題材敏感擔心被拒絕，採取先拍後說策略，沒想到爆出一連串爭議，已經聯繫林義雄創辦的基金會。
