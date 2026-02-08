「世紀血案」爭議燒！ 賈永婕怒批：太殘忍粗暴

電影內容影射林宅血案兇手是歷史學者史明，輿論持續延燒，連101董事長賈永婕都發文參戰。（圖／翻攝自賈永婕臉書）





電影《世紀血案》爭議不斷，簡嫚書、楊小黎等主演紛紛道歉切割，李千娜預錄好的除夕演出也被文總證實會做調整，而製片商費思兔和負責人都被起底，立場和資金都令人質疑，如今更有劇本流出，電影內容影射林宅血案兇手是歷史學者史明，輿論持續延燒，連101董事長賈永婕都發文參戰。

電影《世紀血案》才剛舉辦殺青記者會，都還沒上映就爭議百出，連101董事長賈永婕都參戰。賈永婕在臉書上連續發出三篇文，表示林宅血案居然發生在她出生的1980年代，實在太殘忍粗暴，當年的當權者不要再掩蓋真相，請給大眾一個交代。

直球對決引人注目以外，疑似還有劇組人員流出劇本透露，電影內容影射林宅血案的兇手是歷史學者史明，更掀起輿論痛批，史明文物館也發文表示觀點與立場的不同，不代表可以混淆歷史。如今演員劇組都被抵制，連背後金主都被起底。

電影《世紀血案》製作人郭木盛：「這個是投資方想拍的這個故事，當初找時間去跟林義雄談這個事情的時候，應該不是很方便啦，所以我在想說等拍完以後，找時間再好好跟他們基金會、林義雄本人來談。」

不少網友發現，世紀血案的製片商費思兔資本額只有3萬元，負責人蘇敬軾更曾擔任中國肯德基掌門人，中國事業部主席兼首席執行官等。拍攝動機、立場和資金，甚至連導演身分都令人質疑。藝人寇世勳：「導演的爺爺徐梅林將軍是當時警備司令部的發言人，所以他對這個案子本身他也有很濃厚的興趣。」

資深藝人寇世勳在殺青記者會中透露，林宅血案就發生在他出生的年代，這次很榮幸能演警備總司令汪將軍。藝人寇世勳：「我演的這個角色，本身他又是一個非常有高度的一個將軍，他沒有什麼特別的政治偏向。」

世紀血案被炎上後，李千娜、簡嫚書、楊小黎、夏騰宏等主演，都已經道歉並切割劇組，李千娜已經參與錄製的除夕節目，文化總會也證實將被調整，唯獨寇世勳還未表態，紛爭輿論持續延燒，電影的創作正當性蒙上陰影。



