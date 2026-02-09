《世紀血案》爭議狂燒！蘇巧慧直言「罪魁禍首」 盼勿再追責演員

民進黨立委蘇巧慧。（圖／翻攝自蘇巧慧 臉書）





以1980年「林宅血案」為背景改編的電影《世紀血案》，因劇組未取得當事人林義雄等家屬同意，加上演員失言，如今風波持續延燒。曾是美麗島受刑人的辯護律師蘇貞昌的女兒蘇巧慧，也透過社群發聲，表達導演和演員以及道歉，盼不要追究和影響其家人。

面對《世紀血案》被大眾強烈抨擊，民進黨立委蘇巧慧今（9日）在臉書發文，開頭就希望大眾勿再追責演員，「電影《世紀血案》所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，我請大家不要去追究、影響他們的家人。」

接著蘇巧慧也提及大家可以去一趟白色恐怖景美紀念園區，就能了解到對於此事最應該追責的，是當年那個鎮壓民主的威權政府，「那個威權政府甚至透過教育抹除真實歷史，導致有許多人無從得知那段恐怖統治的故事。」



