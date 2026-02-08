《世紀血案》爭議狂燒！賈永婕喊：才知道發生在以為法治安定的社會

即時中心／潘柏廷報導

電影《世紀血案》改編1980年林宅血案，但因參與演出的李千娜等人在殺青記者會的相關言論，以及未和林義雄及家屬同意而翻拍，使其尚未上映就爭議不斷，更讓網路大量討論該案；台北101董事長賈永婕昨（7）日在臉書喊話想知道真相後，今（9）又在臉書說，現在才知道一切發生在「那個我以為法治安定的社會」，民進黨發言人李坤城則在底下留言強調「那個你以為是法治安定的社會，其實是戒嚴的時代！」。

震驚全台的林宅血案，發生在1980年2月28日；當時軍事法庭召開第一次美麗島事件的調查庭，被告之一的律師林義雄，其6旬母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均當天慘遭不明人士持刀殺害，而且至今將近46年仍未抓到真兇。

但現在改編該案的電影《世紀血案》宣布殺青，不僅導演徐琨華被起底，發現對方是當時林宅血案的警總發言人徐梅鄰的孫子，讓外界質疑要為加害者洗白，而殺青記者會上參與的演員寇世勳談該片「沒有意識形態」、李千娜稱「沒有那麼嚴重」等言論慘遭炎上，相關演員昨日也在社群發聲明致歉，也直指電影並未和林義雄及家屬取得同意翻拍。

現在網路社群不僅發起拒看行動，更大量出現討論林宅血案的歷史經過，因此賈永婕昨日在臉書喊話「我想知道真相，林宅血案的真相。怎麼可以這樣一手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！誰能夠告訴我們真相！」。

同時賈永婕表示，她現在才知道，原來這件事情就發生在跟她同齡的年代，「我1974年生，我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代」，發文一出引起網友熱烈討論。

賈永婕今日凌晨轉發前立委劉進興貼文，並說昨天她是真的看到這一篇貼文，看到所有的細節，「我真的很震驚不敢相信這一切是發生在1980年」。

她又說，老實說她真的一直以為林宅案是當年二二八白色恐怖時期。大家覺得不可思議她怎麼可能現在才知道林宅案，不是現在才知道，「而是才知道細節，還有一切都發生在自己成長的年代，那個我以為法治安定的社會」；民進黨發言人李坤城則在底下留言強調「那個你以為是法治安定的社會，其實是戒嚴的時代！」。





