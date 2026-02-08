「世紀血案」爭議續燒！ 葉天倫怒批：無專業.沒人性
台北市 / 綜合報導
電影世紀血案還沒上映，就已經引起風波！不僅演員在殺青記者會上失言，製作人郭木盛也坦承，拍攝時先斬後奏，沒有事先取得林義雄的授權，引發網友怒火，認為是對當年滅門血案死者及家屬的不尊重。知名導演葉天倫也在臉書痛批，直言製作團隊毫無專業、泯滅人性。雖然劇組演員一一發文道歉，仍難以止血。
「世紀血案」演員李千娜(02.01)說：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重或是沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」
電影「世紀血案」，日前舉辦殺青記者會，李千娜一席發言引發戰火，更被怒轟是在吃「人血饅頭」，風波延燒至今，知名導演葉天倫，就在社群痛批，他說想改編真實案件，用真實人事時地物，首要條件，就是要取得當事人同意，葉天倫舉例，假設要寫A家庭的命案悲劇，卻不告訴他們的親友，裡面幻想的兇手動機，這是何等荒謬的邏輯，直言製作團隊毫無專業沒有人性。
而葉天倫再度抨擊，說電影殺青新聞，見報日是2月2日，這天就是林家雙胞胎的生日，如果團隊不知情，就是缺乏專業沒做功課，倘若知道就是刻意操弄泯滅人性，故意在傷口撒鹽，不論如何都很糟糕，怒批影視產業，不需要這樣的團隊。
「世紀血案」製作人郭木盛說：「我們那時候是想說，當初假如直接去跟他(林義雄)談這個事情的話，應該不是很方便啦，所以我在想說等拍完以後，找時間再好好跟他們基金會還是林義雄本人來談。」
電影製作人郭木盛，接受媒體訪問時，也坦言打算「先拍後說」，而面對猛烈炮火，演員們親上火線，寇世勳8日下午致歉，表示對歷史悲劇認知不足，造成二次傷害深感自責，而李千娜雖已道歉仍難止血，參演的相關活動都緊急異動，楊小黎則說，合約註明拍攝取得合法授權，事後才發現異狀也很震驚，對此感到抱歉，演員之一的簡嫚書發表聲明，自責做了蠢事，向受難家屬及社會致上歉意，儘管演員們，一一跳出來道歉，仍難敵烽火連天，事件恐怕沒法迅速落幕。
