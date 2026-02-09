《世紀血案》爭議連環爆！教師聯盟：讓歷史成為教育，而非被消費的素材

《世紀血案》爆多項爭議，台灣教師聯盟發表聲明表示，當創作變成「借題材衝聲量」，下一代看到的就不是民主教育，而是「痛苦也能被拿來做行銷」，呼籲「讓歷史成為教育，而不是被消費的素材」 圖：費思兔文化/提供

[Newtalk新聞] 改編「林宅血案」、由當年警備總部發言人徐梅鄰的孫子徐琨華執導的電影《世紀血案》，接連爆出未取得當事人及家屬授權等爭議，台灣教師聯盟今（9）日發表聲明表示，當創作變成「借題材衝聲量」，下一代看到的就不是民主教育，而是「痛苦也能被拿來做行銷」，呼籲「讓歷史成為教育，而不是被消費的素材」

台灣教師聯盟發表聲明指出，在校園裡談民主、人權與轉型正義，從來不是要求學生背誦年代、名詞，而是要讓下一代理解國家權力一旦失控，受害的是「一般人的日常」。1980年的林宅血案是台灣民主歷程中最沉痛的記憶之一，這段記憶若進入影視創作，必須建立在對受害者、家屬及社會共同傷口的基本尊重上，而非「借題材衝聲量」。

聲明提及，電影《世紀血案》引發的爭議已不只是娛樂新聞層次，多家媒體報導指出，劇組承認未取得林義雄及家屬授權、並公開致歉，部分演員也表示是在記者會後才得知「未獲合法授權」而震驚，甚至退出後續宣傳；導演徐琨華被起底，為當年警備總部發言人徐梅鄰的後代，引發社會質疑，作品如何處理立場、如何避免替加害體系洗白，應接受更高強度的公共檢視。

此外，資金與製作背景也引發疑慮，聲明指出，片商「費思兔」的資本額、金流來源與負責人經歷，已糟律師與政治人物公開質疑，是否涉及中資及認知作戰， 再加上殺青記者會上部分演員的嬉鬧、失言等也引發反彈，事後雖已道歉、捐出片酬，但傷害已造成：社會看到的不是謹慎面對歷史，而是把悲劇當成可輕浮帶過的「話題」。

教師聯盟強調，並不反對創作，也不主張以政治立場封殺影視作品，真正的問題是「程序正義」與「倫理底線」，當作品取材自仍在世的當事人與家屬、且承載社會集體創傷，至少要做到三件事，事前取得授權與充分溝通，不是拍完才說「抱歉我們沒來得及」；資金與製作結構要透明，任何涉及中國資金或利益關係的疑慮，都不該用沉默帶過；團隊必須具備歷史與人權素養， 這些不是道德潔癖，而是對民主社會最基本的敬畏。

教師聯盟呼籲，主管機關與影視產業建立更明確的「重大歷史事件影視倫理指引」，包含授權、史料查核、受害者權益保護與資金揭露；影視工作者也該把「轉型正義」當作專業的一部分，而非臨時抱佛腳的公關危機處理。

聲明指出，在教育現場，將把此次事件當成教材，教學生分辨「創作自由」與「消費苦難」的界線，理解為何民主社會同時需要言論自由，也需要對權力、金流、敘事操作保持警覺。要讓下一代學到更成熟的判斷力，而非仇恨，要求透明、拒絕把威權的陰影包裝成好看的故事。台灣民主是歷經無數先進長期犧牲與奉獻孕育而來的成果，彌足珍貴，「請不要讓扭曲的歷史再被輕易拿去換得掌聲」。

