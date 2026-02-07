《世紀血案》爭議／劇組未取得授權擅自開拍 陳水扁開罵：不可以先斬後奏！

針對電影《世紀血案》劇組未取得授權擅自開拍，當時擔任美麗島事件辯護律師的前總統陳水扁今天（7日）也忍不住開罵，「不可以先斬後奏！」（圖／李智為攝）

翻拍自1980年代震驚社會的「林宅血案」電影《世紀血案》，劇組坦承未取得受害家屬林義雄等人的授權和聯繫就擅自開拍，慘遭各界撻伐。對此，當時擔任美麗島事件辯護律師的前總統陳水扁今天（7日）受訪時也回憶起當年情況，並坦言林宅血案如此悽慘的事情，要拍人家的故事也要經過人家同意，「不可以先斬後奏！」並呼籲大家最好不要去看那部電影。

電影《世紀血案》改編自台灣沉痛歷史「林宅血案」，但劇組拍攝前卻未取得林義雄及其家屬同意，神隱至今的導演徐琨華更被發現為當年警總發言人徐梅鄰的孫子，慘遭各界抵制撻伐。

廣告 廣告

對此，陳水扁今天受邀至台大校友會館發表演講，他在會後受訪時表示，要拍人家的故事要經過人家同意，這是天經地義的，不可以先斬後奏！這是倫理、職業道德跟法律規定，不能拍一拍才道歉說要片酬全捐出來，林宅血案誰不知道？這是天大地大、如此悽慘的事情。

回顧當年當辯護律師時，陳水扁坦言自己也嚇一跳，他固定在律師事務所開會，開到一半聽到消息，當事人也在場、家屬在旁邊聽，家中發生這種天大的事情，真的很恐怖，而在隔天2月29日，律師團開完會要回去時，自己家裡後門也被人衝進去了。

陳水扁接著說，他當時不敢進去，請人拿著棒球棒，到前面看怎麼回事，結果是有人破壞後門，還到房間翻箱倒櫃，最後偷拿了2罐酒、2只最有紀念意義的訂婚戒指，「前一天對付當事人，隔天對付律師，你不會怕嗎？」

陳水扁提到，自己在替美麗島事件辯護下來，經過很久，女兒就讀國中時，教官升旗點名陳幸妤爸爸是壞人、美麗島這件事都是壞蛋、為美麗島事件辯護的也是壞蛋，女兒當時差點忍不住上去跟教官理論。

最後，陳水扁強調，林宅血案不是開玩笑的，要拍可以，但要經過人家同意，沒有取得同意，怎麼樣對都不對，他也呼籲大家最好就不要去看那部電影，「看你多會拍，你自己欣賞就好」。



回到原文

更多鏡報報導

1.25兆國防預算頻遭封殺！陳水扁同情賴清德：比我當時做總統還難

《世紀血案》爭議／林義雄曾告知生平不願被創作 紀錄片導演陳麗貴嘆：揮之不去的巨大傷痛

《世紀血案》爭議擴大！金鐘視帝黃河飾演施明德 驚揭探訪受騙怒斬宣傳

台南警界彭于晏抓酒駕「放過妹子同進摩鐵5小時」 綠帽男氣炸舉報