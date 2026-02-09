「世紀血案」爭議 台教盟籲建立重大歷史事件影視倫理指引

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，在殺青記者會後，包括未獲得家屬授權、內容詮釋方式、宣傳手法、導演背景等問題，引發諸多社會爭議。對此，台灣教師聯盟(台教盟)發出聲明表示，他們不反對創作，也不主張用政治立場封殺影視作品，但主管機關與影視產業應建立更清楚的「重大歷史事件影視倫理指引」。而在教育現場，他們會把這次事件當成一次教材，教學生分辨「創作自由」與「消費苦難」的界線，理解為何民主社會同時需要言論自由，也需要對權力、金流、敘事操作保持警覺。

台教盟表示，1980年的林宅血案，是台灣民主道路上最沉痛的記憶之一。這段記憶如果要進入影視創作，當然可以；但它必須建立在最基本的尊重上：對受害者、對家屬、對社會共同的傷口。當創作變成「借題材衝聲量」，孩子看到的就不是民主教育，而是「痛苦也能被拿來做行銷」。

廣告 廣告

因此他們呼籲，主管機關與影視產業應建立更清楚的「重大歷史事件影視倫理指引」，包含授權、史料查核、受害者權益保護與資金揭露；影視工作者也該把「轉型正義」當作專業的一部分，而不是臨時抱佛腳的公關危機處理。

同時在教育現場，台教盟表示，他們會把這次事件當成一次教材：教學生分辨「創作自由」與「消費苦難」的界線，理解為何民主社會同時需要言論自由，也需要對權力、金流、敘事操作保持警覺。

台教盟希望讓孩子學到，不是仇恨，而是更成熟的判斷力：同情受害者、尊重事實、要求透明、拒絕把威權的陰影包裝成好看的故事。台灣民主得以發展至今，係無數關心並支持台灣的先進，歷經長期犧牲與奉獻所孕育而成的成果，其得來不易，彌足珍貴。請不要讓扭曲的歷史再被輕易拿去換得掌聲。