《世紀血案》爭議 律師轟：很明顯是計畫性的犯罪，連名稱我都不想提

電影《世紀血案》近日殺青，電影以林宅家血案為主軸改編，卻傳出劇組未在拍攝前取得受害當事人林義雄授權，引起軒然大波，執業律師李怡貞今（8）天直言，這很明顯是計畫性的犯罪。明明很嚴重的事情，很重大的傷痛，刻意淡化灑鹽巴的行徑，大家冷靜想想緣由。請拒看該電影，「連電影名稱我都不想提」。

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李怡貞律師表示，當時的當權者不願意重視，時間洗掉跡證，要還原事實要保護相關人等的衡平考量，事情沒有想像中簡單。明明很嚴重的事情，很重大的傷痛，刻意淡化灑鹽巴的行徑，大家冷靜想想緣由。請拒看該電影，「連電影名稱我都不想提」。

網友留言，「想問未經當事人同意拍攝，這樣電影可以上映嗎？除了拒看，更不希望上映或在網路上散播影片」、「意圖篡改台彎民主歷史！很明顯無人性可言」、「感覺是企圖逐步篡改台灣的歷史，就像8964、香港反送中，都洗成他們所要的樣子，謊話講千遍就成真」、「拒看！毫無人性可言！」、「只要有良知的人，都不會為這部電影背書，慘絕人寰的悲劇，怎麼可以說的那麼輕鬆？家屬的內心千瘡百孔欸！真為這些人汗顏。」、「如果這部電影真的上映，我們也會連同電影院、影城一起抵制」、「回想我還是覺得心痛不已」、「太令人心痛的慘案，想起來就淚流滿面停不住」。

陳君瑋律師昨天也表示，被害人還在世，沒取得被害人授權，事後記者會又表達「沒那麼恐怖」？那是要多少人犧牲才叫恐怖？這已經不只是無知，而是白目了！

陳君瑋律師說，近年來中共企圖用文化包裝政治議題，試圖用文化輸出，以改變史觀。先有鄭麗文祭拜吳石共諜，後有中共紀念抗戰（但實際上是蔣介石領導的中華民國抗戰），如果現在「泛紅色資金」已經直接翻拍台灣歷史事件，企圖扭轉林宅血案成為一宗一般血案，未來如果再出現「美麗島事件」是一群暴動份子推翻政府史觀、「二二八」是台灣親日份子暴動史觀的電影，一點都不奇怪。

那麼我們要問，中共何時要針對六四運動平反？針對香港反送中平反？針對文革大躍進平反（毛澤東還能擔任國父地位嗎）？

