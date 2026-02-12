「世紀血案」爭議 簡嫚書要求劇組回應否則提告

（中央社記者王心妤台北12日電）電影「世紀血案」爭議延燒，演員簡嫚書、楊小黎都發聲明表示終止跟劇組合作，簡嫚書並要求製作單位透過書面回覆同意解約、不會使用肖像等，若明天未收到回應將提告。

「世紀血案」以林宅血案為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。演員夏騰宏、黃河、簡嫚書10日發出聲明，指製作單位蓄意隱瞞未獲林義雄及家屬授權，讓演員不知情參與，已委任律師要求停止使用肖像聲音等並阻止上映。

簡嫚書今天再貼出聲明，提到9日寄出律師函給費思兔文化娛樂股份有限公司（負責人蘇敬軾）、製作人郭木盛解除合約，但至今未獲得製作單位的回覆，若明天仍未收到回覆，將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序，而明天是「律師函」最後回覆日，想公開提醒製作單位正視並回應。

簡嫚書表示，身為主演之一，必須負責阻止錯誤的事繼續，「讓未取得當事人合法授權的電影沒有任何機會上映、播放。我會持續積極行動，絕不卸責。」

楊小黎今天貼出的聲明提到，製作單位邀演時保證已經取得合法授權，且白紙黑字寫在合約中，她才參與拍攝，未料殺青才知未獲得林義雄跟家屬授權。她依據法源終止合約並請求賠償，同時要求製作單位不得利用她的肖像、聲音、影像、姓名及其他相關個資、表演內容，也不得作為上映、發行之用。

楊小黎並在貼文中寫道，感謝各界的建議，未來將以嚴謹與謙卑的態度面對所有創作，並對林義雄跟家屬致上最深的歉意。（編輯：龍柏安）1150212