《世紀血案》爭議 蔣萬安籲：尊重家屬、勿撕裂傷口

照片來源：蔣萬安臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻因未取得當事人林義雄家屬授權就開拍，引發各界批評。台北市長蔣萬安今（9）日受訪時表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

針對未獲授權引發強烈抗議風波，《世紀血案》導演徐琨華8日晚間發表6點聲明，向林義雄及其家屬致歉，並宣布即刻暫停參與該片所有後製。

文化部長李遠則質疑，誰投資、誰拍、誰編劇怎麼不知道這個血案的重要性？該劇沒有來申請輔導金，如果真的拍出來，他完全相信是又再一次地踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視台灣的歷史。前總統陳水扁也批評，不能先斬後奏，更不能拍一拍才道歉並說「不然片酬全捐出來」。

台北101董事長賈永婕則是在臉書粉絲專頁「賈永婕的跑跳人生」，針對林宅血案連發文。她7日感性表示，身為1974年生的人，無法想像那個年代竟然還有這樣的事情發生，「原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」她認為，這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，「真的人神共憤！誰能夠告訴我們真相！」「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！」賈永婕表示，她想知道林宅血案的真相。

賈永婕8日進一步向「當權者」喊話，要求當年的當權者不應再掩蓋真相，必須勇於面對。同時，她呼籲現在的當權者應讓真相離大家越來越近。

照片來源：蔣萬安臉書

