《世紀血案》爭議／這部片能竄改歷史？旅美教授激動回憶 指關鍵人物是他

前陸軍上將汪敬煦遭指是當年關鍵人物。圖／維基百科

國片《世紀血案》改編自1980年震驚全台的「林宅血案」，未上映即掀起爭議。由於電影疑似未事先取得當事人林義雄及家屬授權，也未進行相關訪查，被外界質疑形同在受害者傷口上撒鹽。知名學者旅美教授翁達瑞（陳時奮）甚至質疑「電影可能竄改歷史嗎？」並指出，當年的關鍵人物身分。

翁達瑞在臉書發文表示，自己想瞭解的是「這部電影可能竄改歷史嗎？」他說，自己在1979年大學畢業。當時黨外勢力崛起，街頭運動風起雲湧，都是為了爭取民主自由。在校時，自己就考取了陸軍步兵科的預備軍官，當年入伍之後，美麗島事件爆發，重要黨外人士幾乎被一網打盡，罪名是唯一死刑的叛亂。

林宅血案

翁達瑞說，美麗島事件的主犯之一就是省議員林義雄。被捕之後2個多月，也就是隔年的二二八，林義雄在台北的住家遭兇手入侵，媽媽與一對雙胞胎女兒遭殺害，只有大女兒倖存。案發時，情治人員全天監控林宅，但兇手卻能進出自如，40多年後仍然逍遙法外。

廣告 廣告

翁達瑞自稱，當年自己在成功嶺待了3個月，後來被抽中轉服憲兵預官，他解釋，因為美麗島事件爆發後，原先招考的憲兵預備軍官人數不夠，才從步兵預官抽籤補足員額。

翁達瑞冷言，二二八事件是軍方佈好的陷阱，等著黨外人士掉進去，憲兵學校的教官還說美麗島事件就是範本，以後的街頭運動就比照辦理。「當時我尚未政治覺醒，但背脊仍感到一股涼意」。

1983年增額立法委員選舉，林義雄的太太方素敏代夫出征，最後方素敏第一高票當選，同時當選的還有其他的美麗島事件受難者家屬。

江南案

翁達瑞後來到美國留學，第2年，筆名江南的作家在加州自宅遭到槍殺。江南最有名的著作是蔣經國傳，爆了許多蔣家秘辛。相較於林宅血案與陳文成命案，江南案相對複雜，可是美國警方破案了。

翁達瑞說，江南案的兇手來自台灣，接受蔣家情治單位的指揮，報復江南出版蔣經國傳。在以上這段歷史中，關鍵人物就是汪敬煦，「在美麗島事件、林宅血案、與陳文成命案發生時，汪敬煦擔任警備總部司令。江南案發生時，汪敬煦擔任國安局長」。

關鍵人物

翁達瑞說明，汪敬煦就是電影《世紀血案》的主角。在汪敬煦擔任蔣家情報頭子期間，情治單位涉及多起兇殘的命案，但汪敬煦平安無事，反而晉升總統府參軍長。

翁達瑞指出，汪敬煦在這段歷史扮演的角色，以及當年情治單位殘害人權的兇殘紀錄，都隨著他埋進棺材了。假如《世紀血案》是為了洗白汪敬煦的角色，這部電影不可能竄改歷史成功，「因為見證過這段歷史的台灣人太多了，而且都還活著，包括在下我！」



回到原文

更多鏡報報導

他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝

險死！男子把降血壓藥「掰開吃」竟直接昏迷 血壓低到測不出

史上最大規模民告官！黃國昌率逾2000名警消遞狀提告討退休金