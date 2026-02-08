《世紀血案》片商疑藏中資？林智群見1金流喊：有弊

政治中心／綜合報導



改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜的失言風波，更是引發全民怒火，當天出席記者會的藝人們也紛紛出面致歉。不過，知名律師林智群就發現，《世紀血案》的片商僅3萬元，但卻能拍攝高達5000萬的電影，引用「藍白陣營查弊」的邏輯，質疑「這一定有弊」，負責人更被起底曾在1989年加入百勝餐飲前身，負責速食店中國業務。

「資本額3萬」拍出五千萬大片？林智群律師質疑金流

林智群8日透過臉書發文，貼出《世紀血案》的片商「費思兔文化娛樂股份有限公司」的基本資料，只見資本額僅區區3萬元，不禁令他質疑，並以「藍白陣營查弊」的邏輯寫下，「依照藍白邏輯，資本額3萬元的公司，怎麼可能拿出5000萬元拍電影？」，並嘲諷說道「資金來源可疑，這一定有弊！幕後藏鏡人到底是誰？」。

改編真實事件「林宅血案」的電影，還沒上映就屢爆爭議。（圖／民視新聞資料照）

文章曝光後，立刻讓不少網友討論，紛紛開玩笑喊「赤資5000萬」、「藍白邏輯：都是賴清德的錯」、「藝人們快去提告，這樣檢調才能查看看金流」、「他們會說為何政府沒有把關，資本額才三萬也讓他登記」、「原來三萬變三億就是這樣來的！」、「查金流啦」。

《世紀血案》的片商僅3萬元，但卻能拍攝高達5000萬的電影，引發林智群律師質疑。（圖／林智群臉書）

不拿補助卻不缺錢？《世紀血案》片商背景遭起底

另外，不僅林智群發現金流問題，就連民進黨台北市議員簡舒培也懷疑表示，「這到底是不是有計畫的在醜化，當時讓台灣民主化的這一些前輩，之前陳菊現在林義雄，拍《幻術》的就是這一間公司，它沒有跟中央或者是地方政府，申請任何補助，你的錢哪裡來」。





又是中國！片商負責人背景飽受爭議





事實上，「費思兔文化娛樂股份有限公司」已不是第一次引發爭議，2019年上映以319槍擊案為背景的《幻術》，當時也因影射前總統李登輝是幕後指使者，飽受爭議；另外，負責人蘇敬軾更曾在1989年加入百勝餐飲前身，負責速食店中國業務，還曾是中國肯德基CEO，他飽受爭議的背景，也讓外界對於這齣「歷史戲」的動機打上巨大問號，可見電影《世紀血案》引發的風波，已從藝術層次上升至政治的攻防。

負責人蘇敬軾曾擔任中國肯德基CEO。（圖／翻攝自網路）













