即時中心／温芸萱報導

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，繼授權問題、導演身分、演員失言風波，現在電影公司負責人更被起底有中國背景。對此，民進黨立委林楚茵便發文，參訪波蘭奧斯維辛集中營，德國選擇正視歷史、讓倖存者親述真相，反觀台灣轉型正義仍受阻。她痛批《世紀血案》在當事人仍在世情況下擅自改寫悲劇，夾帶中共文化滲透，她強調台灣絕不容許威權遺毒與外來極權竄改歷史。

電影《世紀血案》爭議持續延燒。繼未取得林義雄及家屬授權、導演身分背景遭質疑、演員失言引發公憤後，近日再被網友起底，該片出品公司「費思兔文化娛樂股份有限公司」負責人蘇敬軾曾長期負責中國速食產業業務，甚至出任中國肯德基CEO，引發外界對影片背後動機與中國背景的高度疑慮。

廣告 廣告

對此，民進黨立委林楚茵今日在臉書發文表示，自己與綠委吳沛憶、我國駐波蘭大使劉永健一同參訪波蘭奧斯維辛集中營，心情格外沉重。林楚茵指出，納粹曾在此「以國家之力，系統性屠殺超過一百萬名猶太人」，戰後德國選擇正視歷史，補償受害者、追究加害責任，並將遺址保存為教育與紀念場域，提醒世人悲劇不能重演。

林楚茵提到，去年是奧斯維辛解放80週年，多國領袖出席紀念儀式時，刻意不發表演說，而是「把麥克風留給倖存者，讓真正的見證者親口說歷史」。

接著，她直言，反觀台灣，轉型正義仍困難重重，國民黨近期修法讓不當黨產復活，「黨國復辟」，中正紀念堂至今仍是威權崇拜象徵。林楚茵痛批，《世紀血案》在當事人仍在世情況下，未經同意替其發言、改寫悲劇，甚至「夾帶中共文化滲透，試圖重塑台灣的歷史記憶」。

最後，林楚茵強調，「忘記歷史的人，注定重蹈覆轍」，台灣絕不容許威權遺毒與外來極權竄改歷史、洗白國家暴力。





原文出處：快新聞／《世紀血案》片商負責人遭起底具中國背景 林楚茵轟：不容中共竄改歷史

更多民視新聞報導

高市早苗率自民黨壓倒性大勝！川普祝賀：日本偉大人民將得到強力支持

貼剪報曝曾是林宅血案嫌疑人 游錫堃：至今都還心有餘悸

不只竄改歷史？《世紀血案》遭指成為對台派演員的「政治陷阱」

