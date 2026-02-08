《世紀血案》片商資本僅3萬元 簡舒培揪疑點：資金源源不絕何處來？

《世紀血案》製片商「費思兔」負責人蘇敬軾（左圖，翻攝豆瓣）被起底曾任中國肯德基掌門人，「費思兔」還拍過電影《幻術》，提到台灣曾隸屬中國數百年（右圖，翻攝林楚茵臉書）。



取材自台灣真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》掀起巨大爭議，除了未經當事人或家屬同意，被轟吃人血饅頭。另外，民進黨台北市議員簡舒培今天（2／8）也在臉書發文質疑，製片商「費思兔」資本額僅3萬元，公司負責人蘇敬軾曾被譽為「中國快餐教父」，退休後回到台灣拍電影，除了拍了票房奇差的《幻術》抹黑前總統李登輝，現在又拍了《世紀血案》淡化國家暴力，質疑「費思兔」源源不絕的資金從哪來？

簡舒培今天說，林宅血案是台灣民主歷程上，最令人痛心的悲劇事件，卻成了紅色商人與威權加害者後代消費的題材，甚至想要藉此洗記憶，試圖讓未曾走過威權時代的年輕人認為「沒這麼嚴重」。簡舒培痛批，甚至直到事件延燒數日、群情激憤，劇組竟然還想用「工作疏失」、「溝通不周」這種爛理由呼嚨過去。

簡舒培指出，《世紀血案》之所以會引發爭議，就是明擺著國家暴力的事件，竟然能宣稱「沒有意識形態」；而受害人林義雄前輩仍然健在，這部連「化名」都沒有就要將真實事件拍成影視作品的劇組，竟然完全未取得當事人同意，連演員都是拍完才知道，原來根本沒有獲得授權。

簡舒培也說，更誇張的是，取材真實故事卻未取得受害人授權的電影，導演竟然是加害者的後代：警總發言人徐梅鄰的孫子。

簡舒培也起底製片商「費思兔」背景，資本額僅3萬元，公司負責人蘇敬軾曾任中國肯德基副總裁、百勝集團董事會副主席、中國事業部主席兼首席執行官。

簡舒培質疑，被中國媒體捧為「中國快餐教父」的蘇敬軾，退休後想投入拍電影，回到台灣，瞄準319槍擊案推出了電影《幻術》。票房奇差就算了，製片商卻好像害怕大家沒看到，直接放在網路上給大家看免錢，影片標題更直接寫著「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？」影射李前總統是元兇，堂而皇之地扭曲319槍擊案。

簡舒培質疑《幻術》之後，費思兔又拍《世紀血案》，卻可笑的宣稱這部電影「沒有意識形態」，但該公司的上一部電影《幻術》，片頭卻直接打上：「美麗的臺灣，曾隸屬中國數百年」，這不僅是拙劣的謊言，更完全就是意識形態！

簡舒培怒轟，中國經商26年的中國快餐教父，聯手威權加害者的後代，企圖用一部電影，淡化國家暴力、將悲劇娛樂化、為加害者洗白，告訴未曾經歷那個年代的年輕人，威權統治、白色恐怖、政治迫害「沒那麼嚴重」，不僅是在洗記憶，更是試圖讓民眾對「威權」放鬆警惕的認知作戰。

簡舒培也點名費思兔，拍電影不為票房、不管品質、不想賺錢，反而是計劃性的抹黑李登輝、林義雄這些為台灣民主化做出貢獻的前輩，動機到底是什麼？最讓人好奇的是，資本額僅3萬的費思兔，為什麼能有源源不絕的能力來拍這些不用管票房的電影，背後的資金到底從哪裡來？

