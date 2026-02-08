《世紀血案》疑影射兇手！基金會凌晨怒發聲：偽造史實 228前夕掀風波

記者王培驊／綜合報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，尚未上映便陷入高度爭議。昨（7）日網路流出一組疑似電影劇本內容，因情節被解讀為影射台獨運動先驅史明是林宅血案幕後主使者，引發各界譁然，也再度掀起是否扭曲歷史、消費政治悲劇的質疑聲浪。

台灣獨立運動先驅史明。（圖／翻攝自史明臉書）

針對相關爭議，獨立台灣會、財團法人史明教育基金會及史明文物館於今（8）日凌晨發出共同聲明指出，自1962年史明出版《台灣人四百年史》以來，該書已成為許多台灣人理解自身歷史的重要著作，也提供了不同於國民黨黨國體制教育下的歷史觀點。聲明強調，歷史詮釋本就存在立場差異，但立場不同不等於可以偽造史實，更不能將政治鬥爭包裝成創作自由。

聲明進一步指出，在國民黨統治台灣期間，為防止台灣人意識覺醒，曾透過武力與法律雙重手段控制社會，從1947年的二二八事件、清鄉與白色恐怖，到1980年震驚社會的林宅血案，皆是在此脈絡下發生的政治悲劇。聲明內容也回顧，1983年曾出現試圖將林宅血案嫁禍給史明的說法，如今在2026年二二八前夕，再度出現相關影射，被視為對歷史與當事者的再次傷害。

共同聲明中直言，相關內容不僅引發憤怒，也讓外界更加警覺歷史被操作與重寫的風險，並呼籲社會在接近二二八紀念日前夕，更應正視台灣過去400年尚未擁有自己國家的處境，提醒大眾勿忘歷史傷痕。

事件延燒後，網路上也出現大量聲援聲音，有網友分享閱讀史明回憶錄時的感受，形容僅看到封面便忍不住落淚，翻閱內容更是情緒潰堤；也有留言感嘆史明一生投入台灣民主運動、奉獻所有心力與財產，卻在過世後仍遭誣衊，直言「令人心痛又憤怒」。《世紀血案》尚未上映，相關爭議已從創作自由、歷史詮釋，延伸至政治責任與社會記憶的層次。製作團隊是否出面說明劇本內容與立場，外界持續關注。

聲明全文：

1962年史明著作的台灣人四百年史出版以來，已經成為台灣人學習台灣歷史不可或缺的著作之一，也自外於國民黨體制內黨國教育的歷史觀點。

歷史自有觀點及立場的因素在內，台灣人有台灣人的觀點，中國人有中國人的立場。

統治者及被統治者本就是對立的，中國人要併吞台灣、毀滅台灣，而台灣人想要獨立建國，不願被中國再度併吞而努力著。

但是，觀點及立場的不同，不代表可以偽造歷史、強姦民意，這也是國共一貫的手法。

台灣在國民黨的統治下，國民黨為防止台灣人意識的覺醒，以武力及法律雙重手段控制台灣，在此脈絡下產生許多慘絕人寰的歷史屠殺事件。

1947年的228大屠殺，接著清鄉、綏靖、白色恐怖手段控制台灣社會，使台灣人噤若寒蟬，更可惡者1980年228殘殺林家媽孫的林宅血案，這是第二次的228，1983年想嫁禍史明，主導派人殘殺老弱婦孺的林家媽孫仔沒成功，2026年228將近之時，誣衊史明是背後主導林家血案的真兇，這又是第三次228，這都是同一批人的手法，國共聯手要毁滅台灣。

在二二八的前夕，敵人如此懼怕我們的覺醒，表示我們做對了什麼。

勿忘228

相信有良知的台灣人都會非常生氣的，但是我們該由此事件更清楚認知台灣人的處境，敵人的腳步漸漸逼近，咱要認清的是， 400年來的台灣、台灣人仍未有自己的國家，我們更需團結一致為獨立建國加把勁。

獨立台灣會

財團法人史明教育基金會

史明文物館

共同聲明

2026/2/8凌晨

