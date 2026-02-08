｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」

網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。

王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」

王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關鍵性的證據，阻擋真相的揭露。這些事情，在監察院跟促轉會的報告中，都已經有詳細的說明。」王婉諭感嘆：「我以為這些事是廣為人知的。沒想到我錯了。」

王婉諭接著表示：「我以為，當我們要去談論這樣的事情時，應該會非常小心，去尊重歷史和當事人的感受，因為這是台灣社會應具備的常識跟共識。但我看到電影《世紀血案》殺青後所透露出的一些訊息、演員的反應，都讓我覺得非常震驚。原來，台灣，距離一個真正理解自己歷史、能夠面對過去錯誤的社會，還非常非常的遙遠。」

王婉諭直呼：「我很難想像，任何人對於真實事件的報導或創作，竟可以在不尊重事實、未取得當事人同意的情況下去進行。」王婉諭呼籲：「世紀血案的製片、導演，應該要好好面對社會大眾、正面回應這些爭議的問題。最重要的是，如果從一開始就沒有取得當事人或家屬的同意諒解。那這部片，根本就不該上映。」

