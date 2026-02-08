"世紀血案"疑指史明是凶手 史明基金會駁:不容國共聯手抹黑

政治中心／綜合報導

蘇敬軾出品的"世紀血案"，風波持續延燒，但其實他爆爭議不是頭一回，2019年上映以319槍擊案為背景的"幻術"，影射前總統李登輝是幕後指使者，當時票房只有236萬，沒想到這回還有資金再拍"世紀血案"，但影片竟指涉史明為兇手，背後資金和拍片動機都遭質疑。

電影"幻術"片段：「劍道就是一出手，就無法收回了。」

2019年上映的電影幻術，蘇敬軾擔任出品人與編劇，內容與319槍擊案有關，當時票房只有236萬台幣，明明沒有賺錢，蘇敬軾事隔7年再拍"世紀血案"，又爆爭議。





檢視幻術與世紀血案，皆由蘇敬軾任出品人、郭木盛為製片人，其中幻術指涉前總統李登輝，為319槍擊案幕後指使者，世紀血案則影射台獨運動先驅史明是兇手，中資背景加上扭曲史實的內容，綠營議員看不下去。

台北市議員（民）簡舒培：「這到底是不是有計畫的在醜化，當時讓台灣民主化的這一些前輩，之前陳菊現在林義雄，拍幻術的就是這一間公司，它沒有跟中央或者是地方政府，申請任何補助，你的錢哪裡來。」

史明是兇手的說法，也被監院2023年的報告打臉，內容提到案發後情治單位組"307指導會報"，宣稱血案是陰謀分子內部報復與國際幕後操縱，但國安局1980年上呈給蔣經國的極機密「日報」中，明確研析美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案，史明基金會更是嚴正澄清。

史明教育基金會董事長 黃敏紅：「自1983年盧修一事件以來，國民黨一直要將史明是林家血案主導者，(兩者)要扣上關係，國民黨以為史明已經過世不會講話了，但是他們沒想到知道歷史的人還很多，我們不容許國民黨跟中共，聯手混淆黑白、抹黑史明。」

立委(民) 林楚茵：「中國製造的電影正在協助國民黨洗白，中國人再加中資，正在重寫台灣的歷史。」

台北市議員(民) 林亮君：「我認為這是在篡改歷史，篡改歷史就是邪惡，不是無知。」

從319槍擊案到林宅血案，蘇敬軾的電影爭議頻傳。

