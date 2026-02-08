《世紀血案》監製還原始末！認：沒問是怕對方不同意 反批演員態度輕浮

娛樂中心／綜合報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《世紀血案》因未在開拍前取得林義雄及其家屬同意，引發外界強烈質疑，相關爭議至今持續延燒。製作人郭木盛近日受訪時坦言，事件發展至今讓他相當困擾，也首度鬆口承認，當初確實沒有事前向林家說明拍片計畫。

劇組也發出聲明致歉，認了未事先取得林義雄授權，郭木盛表示，製作初期並非完全沒考慮過授權問題，而是預期若先行拜訪林家，對方可能無法接受事件被改編成電影，「其實有想過，如果一開始去找林家人，對方可能不會同意拍。」因此選擇先完成拍攝，再評估後續溝通可能性。

《世紀血案》製作單位發聲明。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻在未取得當事人授權的情況下啟動拍攝，消息曝光後迅速引爆社會反彈。郭木盛也直言，這部分確實是製作方的疏忽，並未在合約中清楚載明是否已完成家屬授權程序。

除了授權爭議，殺青記者會上的應對方式也成為輿論焦點。當天製作方與導演未出面受訪，僅由演員接受媒體提問，但訪談氣氛被形容過於輕鬆，與事件本身的歷史重量形成強烈落差，引來外界抨擊。對此根據《NOWNEWS今日新聞》報導，郭木盛表示演員年紀尚輕，可能未能完全意識到事件的敏感性，「他們把這部片當成一般電影來談，態度才會顯得比較輕浮。」

黃河、夏騰宏捲入《世紀血案》風波，雙雙發文道歉。（圖／翻攝自IG）

然而，輿論壓力最終仍集中在演員身上。隨著爭議擴大，簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏等主要演員陸續公開道歉，並與製作團隊切割，強調當初接演時，劇組曾告知「已取得家屬授權」，才會點頭參與。

近期事件再添變數，社群平台流出疑似電影劇本截圖，因內容被解讀為影射特定歷史人物，引發外界質疑電影是否存在扭曲史實的問題，再度點燃批評聲浪。劇組也強調電影屬於「經過改編的虛構故事」，以訪談形式作為敘事結構，並透露已刪除所有爭議性較高的血腥畫面，希望降低對相關人士的冒犯。

