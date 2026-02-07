《世紀血案》監製郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書與夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒會，如今紛紛切割表示拒絕後續參與宣傳活動，目前僅剩當時說出徐琨華背景的寇世勳還沒有表態。李鍾泉攝

改編自林宅血案的電影《世紀血案》引爆全台怒火，面對社會強烈抵制與演員接連切割，監製郭木盛今（7日）打破沈默接受媒體訪問。他首度坦承確實未取得當事人林義雄授權，更驚爆採取「先拍再說」的策略，全因擔心事前拜訪會遭拒絕。

為了平息眾怒，劇組目前已緊急決定將片中所有血腥鏡頭全數刪除，並透露已主動聯繫慈林基金會試圖「補破網」，但強調電影後製仍將繼續進行，絕不停拍。

怕被拒絕故先斬後奏

郭木盛直言，電影製作費高達5000萬，光是還原美麗島事件場景就燒掉百萬臨演費。針對外界質疑為何不先取得授權，他竟表示：「覺得去談這個事情不是很方便。」更承認心裡有數，若事前找林家人，對方極可能不願意故事被拍出來，因此打算等剪接完成後再「拿成品去談」。

他強調目前已主動聯繫慈林基金會，對方僅回應下週會有消息，這也是製作方事後試圖彌補的唯一途徑。

護航導演背景並刪除爭議鏡頭

面對消費受害者的指控，郭木盛解釋電影本質是「稍微改編的虛構故事」，以記者訪談穿插回憶為主。但感受到抵制力道超乎預期，劇組已將爭議性較高的血腥鏡頭「全部刪掉」，試圖降低冒犯感。

對於網友質疑電影內容由加害者後代拍攝根本不妥，郭木盛表示：「現在媒體和網友寫的東西，和我電影落差非常大。」他希望大家等電影上映後看了內容再評論，目前預計後製約需8個月左右。

世紀血案》監製郭木盛承認因為知道林義雄不願意別人翻拍，所以打算拍了再取得對方同意。翻攝台灣電影網網站

至於導演徐琨華被起底是當年警備總部發言人徐梅鄰之孫，郭木盛則護航表示：「那是小時候的事情，爺爺不可能把公事帶到家裡談。」強調導演創作純粹站在藝術角度，並無黨派意識，且內容參考許多黨外書籍，是有憑有證的。但寇世勳卻在殺青酒會上表示，徐琨華從小應該有在家裡聽大人討論過，有一些自己的想法。

認了李千娜發言不妥卻甩鍋年紀

隨著夏騰宏、黃河等主演紛紛切割，郭木盛無奈表示尊重，並苦笑說未來沒有演員宣傳可能得想「比較另類的宣傳方式。」針對黃河指控劇組聲稱「家屬不願受訪」，郭木盛推說自己少接觸演員，可能是選角指導傳達錯誤。

而對於李千娜在記者會上稱「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭炎上，郭木盛竟補刀直言：「連我都看不下去。」但他隨即緩頰，認為李千娜當時年紀還小，不知道事件嚴重性，加上飾演虛構角色才導致對全貌不了解。



