《世紀血案》監製首發聲！認「拍完才找林義雄」：已刪血腥片段

記者林汝珊／台北報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。稍早製片郭木盛也回應，還原拍片內幕。

對於《世紀血案》拍攝未經林義雄先生授權，郭木盛坦言已決定刪除片中血腥畫面，當初並未在拍攝前取得授權，是考量「時機不方便」，打算等拍攝完成後再找時間說明，沒想到後續引發如此大的反彈聲浪。

製作方也強調，影片本身並非完全重現「林宅血案」，而是以虛構角色與故事為主，在訪談段落中穿插案件過程，「只是稍微改編，不是完全針對這個故事。」至於遭到演員陸續表態切割，郭木盛也坦言心裡不好受，但也理解演員承受輿論攻擊的處境，目前正積極與演員進行溝通。

《世紀血案》製作單位發聲明。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

