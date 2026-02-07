「世紀血案」翻拍林宅悲劇掀風波 沈伯洋嘆：對苦難的敬畏付之闕如

翻拍林宅血案爭議延燒，李千娜相關言論遭質疑淡化悲劇，沈伯洋痛批，這些人的傲慢，根本是台灣傷口上揮之不去的惡臭。（資料照片／王侑聖攝）



女星李千娜日前出席翻拍「林宅血案」的電影《世紀血案》宣傳記者會時，談及該起歷史事件，卻語出驚人，暗指事件「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」，相關言論曝光後，引發網友強烈反彈，被質疑對尚未破案的滅門悲劇態度冷漠。

李千娜演出以1980年代「林宅血案」為背景的電影《世紀血案》，她日前在宣傳場合表示，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」這番言論迅速在網路上發酵，引來大批網友撻伐。

廣告 廣告

李千娜的社群平台隨即遭到洗版，逼到她連殺青文都得先刪掉避風頭，不少網友指出，「林宅血案」至今仍未偵破，兇手身分成謎，當年林義雄因政治因素遭拘捕，其家人卻在自宅慘遭殺害，幾近滅門，事件本身承載著沉重的歷史與人權傷痛，任何淡化其嚴重性的說法，都是對受害者與遺族的二度傷害。

對此，民進黨立委沈伯洋昨晚間透過社群平台發文痛批，「深夜怒火這座島嶼上，有一群人，自命高人一等，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如。對待外敵強權，這些人卑躬屈膝。對待這塊土地的受難者，卻能在其骨骸上優雅起舞。這些人的傲慢，根本是台灣傷口上揮之不去的惡臭。想對著台灣的痛苦指點江山？我呸。」

林宅血案發生於1980年2月28日，當時林義雄捲入美麗島事件，60歲母親身中14刀身亡，7歲的雙胞胎女兒也都遇刺，由後背貫穿前胸喪命，長女林奐均被刺6刀身受重傷，手段兇殘，而這案至今都沒有抓到兇手，成為懸案。

此外，劇組也被揭露在製作期間，未曾徵詢林義雄或其家屬意見，便以該血案作為創作背景，被外界質疑違背基本創作倫理。風波延燒下，李千娜的社群平台遭到大量留言洗版，甚至被迫刪除殺青貼文暫避風頭，爭議至今未歇。

更多上報報導

翻拍「林宅血案」未獲家屬同意 網炸鍋轟「吃人血饅頭」發起拒看活動

林宅血案宅邸成全台首座「具轉型正義意涵場址」 范雲：民主公義里程碑

楊照：南方朔慘痛的「林宅血案」經驗