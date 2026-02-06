《世紀血案》翻拍林宅血案傳未獲當事人.家屬同意遭炎上 主演也挨轟

國片《世紀血案》由簡嫚書、楊小黎、李千娜主演，劇情取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，但卻傳出未取得當事人及家屬的同意，引起網上抵制聲浪，演員們也都遭到炎上。

國片《世紀血案》日前殺青，電影改編自真實事件「林宅血案」，描述當時因美麗島事件入獄的前立委林義雄，他60多歲母親與雙胞胎女兒慘遭殺害的悲劇，且此案至今仍未偵破，已成懸案。卻傳出電影團隊未與當事人討論溝通就決定拍攝，對受害者極其不尊重，進而引發撻伐聲浪。

另外，導演徐琨華及其製片人父親被網友指出，其家族背景與當年負責案件的警備總部發言人徐梅鄰有直系親屬關係。網友認為，由執法體系後代來翻拍當年的懸案太不公正，詮釋角度恐有落差。

網路上也有部分網友發文抵制主演，包括簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳、夏騰宏，這些人社群遭到洗版，被轟「人血饅頭好吃嗎？」因為演員們似乎沒有了解真實血案的特殊意義，李千娜日前發文表示覺得很開心跟安心，跟團隊一起拍戲期待上映，似乎不能共情林義雄全家被殺的傷痛。

如今李千娜已經悄悄刪文試圖止血，其他藝人紛紛撤下相關宣傳文章，試圖平息風波，但網友並不買單，認為演員們接戲前應該做好戲劇背景的調查，發起抵制拒看。

台北／楊宗諺 責任編輯／施佳宜

