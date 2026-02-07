《世紀血案》翻拍林宅血案遭砲轟 楊小黎千字文道歉：若知未授權會拒演

【緯來新聞網】台片《世紀血案》改編自真實事件「林家血案」，電影才剛殺青就風波不斷，爆出未經家屬林義雄及家屬同意就拍攝，對此，同樣演出該片的楊小黎今（7日）發千字文道歉。

楊小黎為拍《世紀血案》發聲明道歉。（圖／許方正攝）

「林家血案」發生於1980年，林義雄60多歲母親，以及7歲雙胞胎女兒遭刺殺身亡，至今仍未破案。



楊小黎在聲明中表示，她飾演虛構的孕婦角色，事前劇本角色脈絡不清，她仍舊盡力完成拍攝，直到殺青記者會後，她才知未獲家屬授權，「事後殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。」



楊小黎表示：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」並強調若在拍攝前即清楚知道這種狀況，「我會直接拒絕出演這個作品。」



楊小黎聲明中也表示，之所以沈默多天未發表看法，是因為想要更客觀看待事件，「但因為這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態，還有身邊擔心我的人，我覺得不能拖下去了。」並對自己沒有主動確認有無家屬授權一事表達抱歉。

