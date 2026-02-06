《世紀血案》翻拍「林宅血案」慘遭炎上！未取得林義雄及家屬同意 網友怒抵制：人血饅頭好吃嗎
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
電影《世紀血案》翻拍自台灣重大政治懸案「林宅血案」，還未上映便引發爭議。劇組遭民眾質疑未事先徵詢當事人林義雄及家屬同意便拍攝，其導演的祖父更是當年警備總部發言人。且林義雄本人還在世，便擅自翻拍成電影，慘遭眾多網友炎上抵制，直言該電影根本是「吃人血饅頭」。
台灣電影《世紀血案》翻拍自1980年2月28日發生的「林宅血案」，當時林義雄還在獄中，其母親游阿妹及2個雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北家中慘遭刺殺身亡，長女林奐均則身受重傷，案件至今尚未破獲，成為懸案。
由於林義雄本人還在世，《世紀血案》劇組因此被質疑在拍攝前未與林義雄本人訪談、也未取得林義雄及其遺族同意。最誇張的是，電影導演徐琨華的祖父正是當年警備總部發言人徐梅鄰。根據2022年監察院調查，雖無證據證明情治人員涉案，但警總為主的情治系統在此案出現6項重大違失，分別為介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌以及運用黑道。不少人認為，由涉案方的後代來執導這部電影，無疑是對被害者二次重大傷害。
男星寇世勳飾演當時的警備總司令汪敬煦，受訪時卻表示，接演原因是劇本沒有「強烈意識形態」，也讓外界感到相當傻眼。影評人翁煌德在臉書指出：「林宅血案的發生，本身就是因為意識形態衝突所造成的」，那麼編導會用什麼角度來呈現這起懸案？這讓他感到困惑又難以想像。
《世紀血案》一曝光，大量網友紛紛在網路上發起抵制，揚言絕對不會到電影院支持：「像一場披著懸疑外衣的掩蓋事實的荒唐表演」、「這就是一部吃人血饅頭的電影」、「完全沒知會受害者就拍成電影，極度不禮貌且沒有道德，誰希望自己家的慘案在未經允許之下拍成電影」、「劇組是不是不知道林義雄還在世，有夠過分」、「把林宅血案翻拍成電影，這是在支持國家暴力嗎」。
連《世紀血案》演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳及夏騰宏等人都受到波及炎上，遭網友怒批不會做功課，甚至還在殺青記者會上笑著接受訪談：「完全沒聽過林宅血案，原來腦袋其實沒什麼料」、「難道台灣演員演戲前不用讀本做資料」、「有做功課還接，那就是邪惡，沒做功課還接，原來也不是很敬業」、「不專業的未做田調就接拍這種人血饅頭片，就是對台灣民主的二度迫害」。
