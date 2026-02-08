《世紀血案》荒謬設定！楊小黎曾提出兩大疑問被導演打發 夏騰宏遭要求「反著演」喊痛苦

簡嫚書（右起）、李千娜、楊小黎出席《世紀血案》殺青宴。李鍾泉攝

電影《世紀血案》拍攝林義雄家滅門血案，卻沒經過受害人同意就拍攝，並於2月1日舉辦殺青宴，新聞曝光後引發外界撻伐。而簡嫚書、楊小黎等演員受訪時所說的話也被討論，楊小黎坦言，拍攝時確實對自己角色設定有很多疑惑；飾演林義雄的夏騰宏也直言，演出時「滿痛苦」。

簡嫚書劇中角色設定是記者，小時候是林義雄家鄰居，長大出國學新聞專業，回台後希望重啟調查這個案件。而楊小黎飾演簡嫚書好友，設定是一個懷孕8個月的孕婦，大腹便便還要陪著好友到處奔波採訪，關心好友心情、送三餐。

楊小黎坦言曾對角色設定發出質疑。李鍾泉攝

導演希望楊小黎是一個動作俐落的孕婦，對簡嫚書來說不能是累贅，反而還要幫忙查案。因此楊小黎也曾提出疑問，為何要設定是孕婦？導演給她的答案是：「很有希望之外，孕婦也可以有很厲害的行為能力跟腦袋。」不過從頭到尾她都沒有老公，被簡嫚書虧不受老公喜愛。

曾質疑有同性之愛 導演一句話打發

被問到片中有無感情戲？簡嫚書與楊小黎互指對方喜歡自己，尤其楊小黎有簡嫚書家的鑰匙，趁她睡覺時闖入好友家。楊小黎坦言：「我也很疑惑。」曾問導演兩女之間是否有特殊情愫？導演卻只說：「你覺得是怎樣就是怎樣。」

簡嫚書劇中設定是一名記者。李鍾泉攝

且簡嫚書角色設定對楊小黎一點也不溫柔，懷孕好友跟著她奔波，她還走路速度超快，即使態度很差，楊小黎的角色也不生氣，導演也僅用一句：「因為妳懂她。」解釋。楊小黎劇中甚至對著飾演簡嫚書已故媽媽的李千娜照片，承諾會好好照顧好友，簡嫚書形容，兩人互動是全片唯一「粉紅泡泡」。

夏騰宏苦無參考資料 受訪表情僵硬

而夏騰宏飾演林義雄，受訪時，比起其他演員，明顯表情僵硬，鮮少笑容，似乎當時已知電影內容有不妥。他透露，可以參考的資料非常少，只能看著林義雄的照片揣摩神韻，同時加一些自己的想像，以及聽從導演指令，但是「導演要我反著演，滿痛苦的。」

夏騰宏受訪時表情嚴肅。李鍾泉攝



