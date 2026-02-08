《世紀血案》被要求反著演！全依導演指示飾演林義雄 他認：其實很迷惘

娛樂中心／綜合報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》在尚未上映前便陷入巨大爭議，外界質疑劇組未取得林義雄及其家屬同意就開拍，輿論壓力一路延燒。隨著主演接連道歉，當時在首映與殺青記者會上的談話內容，也再度被外界重新檢視，其中飾演林義雄的夏騰宏一番說法，更被解讀出耐人尋味的訊息。

飾演林義雄的男星夏騰宏發聲明道歉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

夏騰宏在活動上坦言，接下角色前確實做了不少準備，包含查閱資料、閱讀生平，但他也直言，林義雄留下的影像紀錄並不多，只能反覆觀看照片，從靜態影像中想像人物神韻與狀態。他形容這次演出並不輕鬆，甚至形容自己「心理負擔很大」，因為詮釋的並非虛構角色，而是真實存在、在台灣歷史中具有高度象徵意義的人物。

不只如此，夏騰宏也在採訪中透露，實際拍攝時幾乎完全依照導演指示進行，甚至被要求「反著演」，當下他在鏡頭前露出略顯困惑的表情，坦言自己其實並不確定這樣的詮釋是否正確。他透露自己參與拍攝時間約5天左右，但直到現在仍無法確定成果，「導演相信我，可是我自己其實很迷惘」。

談到對戲經驗，夏騰宏指出，片中設定他飾演的是38歲時期的林義雄，因此大多與童星或年輕演員對戲，這樣的安排也與史實相符，因為血案發生當年，林義雄確實正值38歲。

在爭議持續擴大後，夏騰宏也於近日透過社群平台發表聲明，為事件造成的傷害致歉，並表示自己會正視所有質疑與批評，同時宣布不再參與電影後續相關活動。他強調，當初簽署合約時，製作方載明已取得合法授權，身為演員的他選擇相信合約內容，並專注於角色準備，但這次經驗對他而言，無疑是一次沉重且艱難的過程。

