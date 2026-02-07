《世紀血案》製作公司遭起底 《幻術》談319槍擊也惹議

政治中心／綜合報導



對台灣民主過程有重要影響的林義雄，過往經歷「林宅血案」悲劇，近期成為電影《世紀血案》的核心素材，不過該作日前未上映就爭議連連，包括未獲林義雄授權，以及演員李千娜失言脫口「滅門沒那麼嚴重」遭炎上。如今製作該電影的費思兔文化娛樂公司，也被起底過往作品爭議。







《世紀血案》殺青記者會中李千娜提到：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」除上述發言惹怒網友外，該作導演徐琨華被爆未經林義雄同意翻拍爭議，此外他的身分相當特殊，其祖父徐梅鄰正是「林宅血案」當年，警備總部的發言人。





當年林宅血案一度震驚台灣社會。（圖／民視新聞資料照）





傳《世紀血案》拍攝前完全無徵得受害者家屬林義雄同意。（圖／民視新聞資料照）



值得一提的是，《世紀血案》是費思兔文化娛樂公司拍攝製作，其過往爭議也被作家唐墨翻出，他表示：「他們的上一部電影《幻術》也是沒有訪談過任何人，就用自己的想像拍了319槍擊案，並給出『李登輝隨扈唆使兇手射殺陳呂』的推論。你說沒有意識型態，我看你才是滿滿的意識型態，否則你不會在《幻術》片頭說出「臺灣曾隸屬中國數百年」這種話，就是你的意識型態。滿清統治台灣的時候，雪山、玉山、阿里山、中央山脈都無法納入管轄，根本是無法地帶，隸屬了個寂寞！《幻術》的票房只有20幾萬，我希望《世紀血案》一個人都不要去看！」

費思兔文化娛樂公司過往以319槍擊案為題材，拍攝《幻術》同樣引發爭議。（圖／民視新聞資料照）





該公司位於北市松江路上。（圖／翻攝經濟部網站）





