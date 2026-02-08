《世紀血案》製作方起底！昔改編319槍擊案「沒訪談當事人」 票房慘澹

記者王培驊／綜合報導

電影《世紀血案》因改編林宅血案卻未獲家屬授權引發爭議。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

電影《世紀血案》尚未上映就捲入授權與失言爭議，隨著多名演員陸續道歉，外界的焦點也開始轉向製作團隊本身。相關背景被起底後，負責製作的費思兔文化娛樂公司過往作品《幻術》，再度被推上輿論檯面，成為討論核心。

2019年上映的《幻術》，由竇智孔扮演宋楚瑜。（圖／費思兔文化娛樂提供）

費思兔文化娛樂過去推出的電影《幻術》，以319槍擊案為創作靈感，當年上映時便因敘事角度與內容設定引發爭議。該片未進行任何當事人訪談，卻以創作者推想方式重構事件脈絡，並在劇情中提出高度爭議性的推論，相關手法至今仍備受質疑。該片票房表現亦不理想，最終僅約落在數十萬元至兩百多萬元之間。

廣告 廣告

隨著《世紀血案》爭議延燒，作家唐墨也發文重提《幻術》相關問題，直指兩部作品在創作模式上高度相似，皆未建立於完整訪談與史料基礎，而是透過創作者視角進行重構。他認為，《幻術》在片頭文字中提及「台灣曾隸屬中國數百年」的說法，本身就反映出創作團隊明確的意識形態立場，而非單純的藝術詮釋。

費思兔文化娛樂過去推出的電影《幻術》，以319槍擊案為創作靈感，當年上映時便因敘事角度與內容設定引發爭議。（圖／費思兔文化娛樂提供）

唐墨也批評，《幻術》在處理重大歷史事件時，混淆事實與想像，讓影像成為包裝觀點的工具，而非回應歷史本身。如今《世紀血案》再度以台灣重大政治事件為題材，卻同樣未在拍攝前取得當事人林義雄及家屬授權，使外界對費思兔文化娛樂的創作態度產生更大疑慮。

除了製作公司背景受到檢視，導演徐琨華的身分也引發討論。外界指出，其祖父徐梅鄰正是林宅血案發生當年警備總部的發言人，相關背景讓《世紀血案》的創作立場再添敏感性。加上電影殺青記者會上，演員李千娜針對歷史事件的發言被認為淡化悲劇本質，更讓輿論全面反彈。

在《世紀血案》尚未正式與觀眾見面前，費思兔文化娛樂過往的《幻術》已成為檢視其創作脈絡的重要對照。部分評論認為，若影視作品持續以高度爭議的推論取代歷史查證，恐將再次模糊重大事件的公共記憶，也使相關創作難以取得社會信任。

更多三立新聞網報導

《世紀血案》監製還原始末！認：沒問是怕對方不同意 反批演員態度輕浮

何曼希《陽光女子合唱團》爆紅！首挑大樑拍校園劇 攜手他組CP追愛

看華莎眼神超有愛！朴正民首談「名場面真相」 笑喊：只擔心她赤腳著涼

《單身地獄》海后被罵翻！「她縮角落看播出」低落畫面流出 認：反省中

