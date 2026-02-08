《世紀血案》製片公司老闆兼任編劇！昔被封「中國快餐教父」從4家肯德基開到7千家

蘇敬軾有著「中國快餐界教父」的名號。圖／翻攝自微博／謝紹東Bruce

改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，未料卻爆發多起爭議，從未經當事人及家屬同意翻拍歷史慘案，到演員失言、導演家族背景遭挖出，然而導演徐琨華至今仍未對外回應，引發外界高度關注。不料，如今更爆出《世紀血案》製片公司「費思兔文化娛樂股份有限公司」（以下簡稱費思兔）的老闆，其實是中國肯德基前主席蘇敬軾，而且前作《幻術》就已鬧過風波。

蘇敬軾是誰？

蘇敬軾曾是全球知名餐飲企業「百勝餐飲集團」（Yum! Brands）副主席、中國事業部主席兼執行長。百勝餐飲集團旗下有世界著名的連鎖餐飲品牌，包括肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）等，十多年來在全球餐飲版圖具有舉足輕重的地位。集團在2016年將中國業務分拆成獨立上市公司「百勝中國」（Yum China），成為國際餐飲業中最具規模的市場之一。

蘇敬軾早年畢業於國立台灣大學，後赴美深造並取得美國賓州州立大學化學工程碩士，以及美國賓夕法尼亞大學華頓商學院（Wharton School of Business）的工商管理碩士（MBA）學位。蘇敬軾1989年進入百勝旗下的「肯德基國際部門」（KFC International）後擔任北太平洋地區市場行銷總監，當時中國市場僅有4家肯德基餐廳，整體布局剛起步，但被蘇敬軾經營得風生水起。

蘇敬軾之後逐步升任重任，在1993年擔任肯德基北亞地區副總裁，並在4年後被任命為大中華區總裁，開始全面負責中國市場的策略與營運，據公開資料統計，在他任內中國區門市數從最初的數家拓展到超過7000家，並在2015年貢獻了百勝集團全球超過一半的營收，也讓他被封為「中國快餐界教父」。

蘇敬軾曾將自己的經營理念寫成書籍出版。圖／翻攝自微博／謝紹東Bruce

退休後跨界電影圈…錢還要繼續拍？

蘇敬軾退休後仍舊活躍於企業與品牌界，多次受邀擔任董事、顧問，也出版《正路》、《正路2》傳授經營理念，後來甚至跨界影視圈，親自擔任《幻術》出品人兼編劇，不過當時就已鬧出不小風波。政治評論家溫朗東直言，蘇敬軾宣稱退休後才投入電影製作，但「拍電影不做功課，不訪問當事人」，雖然《幻術》票房只有236萬元，費思兔還是繼續砸錢拍電影。

對此，溫朗東直言，如果不是為了賺錢，確實也有可能是為了藝術，但他諷刺表示，《幻術》的藝術性可受公評：「很低」，似乎是因為票房太糟糕，費思兔才將《幻術》全片上傳至YouTube讓大眾免費觀賞：「這部片好像怕人沒辦法看到」。

《幻術》改編自「319槍擊案」。圖／翻攝自FB／幻術

不僅如此，溫朗東表示，全片免費公開並不奇怪，奇怪的是，《幻術》雖然是一部推理電影，但電影在YouTube上的標題就像有人在推理小說的人物表上面用原子筆劃出「這是兇手」那般刻意：「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？玩殘國民黨？推理電影《幻術》全片免費線上看」，為此他也點名《幻術》的編劇兼出品人蘇敬軾其心可議：「有哪一個精心構思、花錢拍攝推理劇的編劇兼電影公司老闆，會容許兇手被放在標題？除非這不是電影。」



