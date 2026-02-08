《世紀血案》製片公司老闆起底！曾任中國肯德基CEO 4家店搞成7千家

記者蔡維歆／台北報導

電影《世紀血案》爭議持續延燒，如今連製片公司背景也成為輿論焦點，名嘴溫朗東近日點名製作公司「費思兔文化娛樂」背後老闆，正是曾任中國肯德基執行長的台灣企業人士蘇敬軾，而費思兔文化娛樂從前一部作品《幻術》中就以319槍擊案為背景，編撰相關劇情內容引發批評，相關經歷曝光後，再度讓網友熱烈討論。

名嘴溫朗東發文談《世紀血案》爭議。（圖／翻攝自臉書）

名嘴溫朗東6日發文表示，製片公司費思兔老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾，費思兔先前製作電影《幻術》編劇，就是蘇本人，該片票房台幣236萬元，光這數字就很難讓公司撐下去。但費思兔還繼續拍。溫朗東也提及很多問題已經浮現，包括製片公司費思兔文化娛樂，老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾，號稱退休後來拍電影，還有電影不做功課，不訪問當事人，以及演員幫國民黨將軍的人格背書、李千娜說滅門沒那麼嚴重、沒那麼恐怖。

蘇敬軾被中國媒體譽為餐飲圈的孫悟空，1989年加入百勝餐飲集團前身百事集團餐飲事業部，負責北太平洋地區和中國的肯德基業務，當時中國肯德基只有4家門巿，但他經營手段高超，1995年起兼管中國必勝客業務，1998年升任中國百勝餐飲集團總裁，2008年再度升職當上百勝全球董事會副主席，收購「小肥羊」餐廳並創立中式速食品牌「東方既白」，2015年退休時，他手上的肯德基、必勝客，擴展到7000多家，之後出書《正路》、《正路2》傳授他的經營理念。，被中國媒體形容為「餐飲圈的孫悟空」。

而蘇敬軾其實是台灣出生、台大化工系畢業的高材生，後赴美取得賓州州立大學化工碩士，以及賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA，2015年他自百勝集團退休後返台，開始跨足影視圈，親自擔任《幻術》的出品人與編劇，後續再拍攝《世紀血案》。如今相關爭議延燒，看來輿論短期內很難平息。

溫朗東臉書全文如下：

世紀血案，很多問題已經浮現：製片公司費思兔，老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾，號稱退休後來拍電影；電影不做功課，不訪問當事人；演員幫國民黨將軍的人格背書、李千娜說滅門沒那麼嚴重、沒那麼恐怖。

世紀血案的前作幻術，票房台幣236萬元，光這數字就很難讓公司撐下去。

但費思兔還繼續拍。

如果不是為了錢，那是否為了藝術？幻術的藝術性可受公評：很低。有意思的是，這部片好像「怕人沒辦法看到」，免費的，全片放在youtube上面。

拍都拍了，讓人免費觀賞，也可以理解，更奇怪的是，這是一部推理劇，結果youtube標題就像是圖書館有人在推理小說的人物表上面拿原子筆劃圈圈，寫這是兇手：

「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？玩殘國民黨？推理電影《幻術》全片免費線上看」

幻術的編劇，就是蘇敬軾本人。

有哪一個精心構思、花錢拍攝推理劇的編劇兼電影公司老闆，會容許兇手被放在標題？

除非這不是電影。

